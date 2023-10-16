香港据报将设立抗战纪念馆 强化爱国主义教育

（香港讯）香港特区政府据报将通过新施政报告，设立宣扬中华文化办公室和抗战纪念馆，坚定文化自信，强化爱国主义教育。



据《星岛日报》星期一（10月16日）报道，香港特首李家超将在下星期三（10月25日）发表施政报告。消息称，新施政报告将提出进一步完善治理体系，在不同领域成立小组及办公室；部分部门则因应性质、权责而改组合并。



消息人士透露，港府计划新设立宣扬中华文化办公室，以不同形式弘扬中华文化，坚定文化自信，并强化香港文化硬实力及软实力，向世界展示中华文化影响力。



中国全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，中央政府支持香港成为中外文化艺术交流中心，国家领导人也多番强调弘扬中华优秀传统文化，香港可利用“一国两制”优势，说好中国故事。



此外，港府也将计划设立香港抗战纪念馆，意在强化爱国教育，帮助市民正确认识抗战历史。香港目前未有由港府主导、以香港抗战史为主题的纪念馆。



港区人大代表、立法会议员陈勇说，熟悉近代史有利于人心回归、培养爱国情怀。他希望有更多市民特别是年轻人，透过认识香港抗战沦陷时期的苦难知道“我是谁”，以及了解香港的根本利益“与国家一致”。



刘兆佳说，香港抗日史也牵涉中国大陆，认为可结合九一八事变等史实。



据报道，设立抗战纪念馆的方案之一是，改建位处筲箕湾的香港海防博物馆。



中国全国人大常委会近月在审议制定《爱国主义教育法（草案）》，有建制派人士称，虽然草案对港澳台同胞有针对性规定，但不会纳入《基本法》实施。香港可通过不同方式加强爱国教育，设立抗战纪念馆有助建立以爱国爱港为核心、与一国两制相适应的主流价值观。