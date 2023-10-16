中行原董事长刘连舸被捕 分析：金融反腐频或为平息民众对经济下行不满

中国官方星期一（10月16日）证实，中国银行原党委书记、董事长刘连舸因涉嫌受贿、违法发放贷款，已被逮捕。中国今年至少已有108名金融官员和高阶主管，受到调查或处罚。学者分析，官方或许尝试透过对金融领域的集权反腐，平息民众对经济乏力的不满。

中国央视新闻星期一报道，刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院日前依法以涉嫌受贿、违法发放贷款罪对刘连舸作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

62岁的刘连舸2月时卸任中行党委书记，当时被视为离任的前奏。中行3月19日晚间发布公告称，刘连舸辞去该行董事长等职务。由于他的年龄未达中国大行董事长63岁才退休的惯例，一度引起关注。

随后，官方在当月底通报刘连舸被查的消息，河北省原常务副省长葛海蛟则被任命为中行党委书记。

在刘连舸被正式逮捕前，中国光大集团原董事长兼党委书记李晓鹏也因涉嫌受贿，于上星期证实遭逮捕。中国人寿保险股份有限公司原董事长王滨则在上个月，因受贿人民币3.25亿元（约6100万新元）、隐瞒境外存款，被法院一审判处死缓两年，期满后将依法减为无期徒刑，终身监禁，不得减刑、假释。

彭博社根据中国官方声明的统计显示，今年至少有108名中国金融官员和高阶主管受到调查或处罚。

台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远接受《联合早报》采访时分析，这一轮反腐行动可以印证，中国大陆透过3月颁布《党和国家机构改革方案》，收紧金融反腐大权。

张弘远分析，当时成立的中央金融委员会，让中共中央再度集中金融政策权力；日常监督工作则交由正部级的国家金融监督管理局负责，搭配中纪委系统进行不定时的、任务性的巡视、回头看，以高度集权的方式，推行金融反腐。

他研判，10年前，外界普遍认为反腐行动是为了巩固领导人权力；但如今最高领导人权力已然巩固，这种大规模集权反腐，除了是震慑、防范党内可能出现的派系利益竞争外，很可能也是为了平息民众对经济乏力的不满。