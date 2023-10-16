美国在台协会主席上任半年多三度访台 将见蓝绿白总统参选人

美国在台协会（AIT）主席罗森伯格今年第三度访台，她星期一（10月16日）与台湾总统蔡英文见面时强调，美国当务之急是要提高全球对台海和平的重视。

44岁的罗森伯格（Laura Rosenberger）星期天（10月15日）抵台进行五天访问，她在美国国务院亚太局资深顾问罗峻平（Michael Pignatello）陪同下，准备与台湾政府高层、部会官员和各界人士讨论台美关系、区域安全、经贸投资等议题。

这是罗森伯格3月20日上任以来第三次访台，前两次是4月18日至23日，以及6月5日至10日。罗森伯格当过白宫国家安全委员会中国事务高级主任，长期参与外交政策制定工作；她当过美国国务卿布林肯的幕僚，也被视为美国总统拜登的亲信。

在中东爆发以哈冲突、欧洲俄乌战争延烧的背景下，台海局势和选情发展牵动两岸和中美关系，持续受到国际关注。罗森伯格星期一下午赴台湾总统府与总统蔡英文会面时，双方发言除了触及经贸合作和国际参与，大半都聚焦在台海和平。

蔡英文致辞时，针对美台在经贸、防卫和国际参与的未来规划，阐述了合作的方向。她也感谢拜登政府高度重视台湾的国防需求，落实对台军售常态化，协助台湾强化自我防卫能力。

罗森伯格说，台海和平稳定攸关美台的共享利益，美台关系40年来都遵守一中政策，并基于《台湾关系法》、中美三个联合公报和“六项保证”；她重申美国对台湾的承诺坚若磐石，“非常有原则，也是跨党派的”，她也代表美国感谢蔡英文对维持现状的承诺。

她说，美国根据《台湾关系法》必须确保台湾拥有自我防卫能力，因此通过国会授权各种工具，包括总统拨款权和对外军事融资；美国也肯定台湾政府在提高国防预算、改革后备军力和义务兵役方面的诸多努力。

罗森伯格也强调，美国当务之急的其中一项，是通过提高全球对台湾以及维护台海和平稳定重要性的认识，来扩大台湾的国际空间。

综合台湾媒体报道，罗森伯格已安排跟蓝绿白三大党的总统参选人会面。不过，正在为独立参选展开公民连署的郭台铭阵营未接到邀请。民进党主席兼总统参选人赖清德星期一率先招待罗森伯格参访台湾客家茶文化馆。