中国央行净投放2890亿人民币MLF 规模为近三年最大

中国央行通过中期借贷便利（MLF）向市场注入2890亿元（人民币，下同，548亿新元）资金，净投放规模为近三年来最大。分析预计，年底前央行还会持续大幅加量操作，为稳经济政策“组合拳”保驾护航。

央行星期一（10月16日）发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展了1060亿元公开市场逆回购操作和7890亿元MLF操作。扣除本月到期的5000亿元MLF，央行相当于在10月净投放2890亿元MLF，加量幅度在上月1910亿元的基础上进一步扩大。

MLF是央行增加货币供应的政策工具，发放对象为商业银行和政策性银行。据统计，央行已经连续11个月超额续做MLF，且连续两个月大幅扩大净投放规模。

重庆大学经济学教授姚树洁向 《联合早报》分析，央行通过MLF，以风险更低、更灵活的方式向市场注入流动性。“这么做有助于推动商业银行下调利率，从而降低实体经济贷款成本，有助于激发经济活力。”

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑受访时则认为，中国政府近期打出一套政策“组合拳”，例如放宽楼市管控、允许地方政府加快发债等，使得社会资金面有些吃紧。央行投放更多货币，是为了应对短期内增加货币供应的需求。

央行8月下旬以来推出一系列利率政策，包括下调企业新发放贷款率、降低存量首套房贷利率等。另一方面，中国多个地方政府本月来密集发行特殊再融资债券，置换隐性债务。截至星期一，已有18个省市公布发债计划，总额超过7000亿元。

第一财经引述东方金诚首席宏观分析师王青说法称，“宽信用”是当前巩固经济回升向上势头的重要支撑点，预计年底前MLF还会持续大幅加量续作；从优化银行流动性结构、降低银行资金成本考虑，年底前也有可能再次降准。

MLF利率在今年6月和8月分别下调10个基点和15个基点，累计下调25个基点。10月MLF利率持稳于2.5%，但市场预计央行年底前可能会再度下调MLF利率10个基点，刺激经济复苏。

傅方剑指出，和MLF相比，降息和降准是更有效的货币投放工具，但灵活度相对较低，须更谨慎使用。“政府应该会观察前一段时间的组合拳效果，如果各项指标没有达到预期，才动用更厉害的‘武器’。如果指标已经企稳向好，反而不会轻易刺激。”

中国第三季国内生产总值（GDP）等经济数据将在星期三（18日）公布。彭博社此前引述消息人士称，决策层考虑发行更多国债并提高财政赤字率，确保今年经济能实现5％左右的增长目标。

央行货币政策司司长邹澜上周五（13日）在新闻发布会上说，央行货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节，为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。