陕粤两地高调纪念中共革命元勋习仲勋诞辰110周年

中国陕粤两地高调纪念中共总书记习近平父亲、中共革命元勋习仲勋诞辰110周年，包括举办由多名正部级大员出席的纪念座谈会。中共陕西、广东省委机关报也分别刊登长文，缅怀习仲勋并颂扬他的功绩。

10月15日是习仲勋诞辰110周年纪念日，习仲勋的家乡、陕西省渭南市富平县当天举办纪念习仲勋诞辰110周年座谈会。习近平的弟弟习远平出席活动，并在讲话中转达习仲勋遗孀齐心对家乡人民的问候。

《陕西日报》报道显示，多名正部级大员参加了座谈会。中共陕西省委书记赵一德、中央党史和文献研究院院长曲青山出席活动并讲话；座谈会由陕西省委副书记、省长赵刚主持。

中共广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利，甘肃省委宣传部部长张永霞在座谈会上发言；陕西省人大常委会副主任、渭南市委书记樊维斌致辞。

据报道，陕西省政协主席徐新荣，以及多名正省级老干部和陕西省领导也出席了座谈会。

赵一德在讲话中形容习仲勋“光辉一生和不朽功勋永远镌刻在三秦大地”。他也强调，要更加紧密地团结在以习近平为核心的中共中央周围，“以实际行动坚定拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’”。

习仲勋1913年10月15日出生于富平县，他是中共陕甘边区根据地主要创建者和领导者之一。习仲勋生前担任过国务院副总理、中共政治局委员、全国人大副委员长等要职，属于副国级领导人。

按照官方对已故党和国家领导人诞辰纪念活动的规格规定，中共中央会在毛泽东的逢十、逢五十、逢百周年诞辰举办纪念活动；周恩来、刘少奇、朱德、陈云等在中共历史上处于核心领导地位的元老，逢十诞辰时会发表纪念文章、召开纪念座谈会；曾任政治局常委、国家主席等职务的正国级，逢十诞辰时仅发表纪念文章；副国级领导人诞辰纪念活动可在逢五十、逢百周年时举行，换言之，不办逢十纪念活动。

不过，官方并没有对地方上举办相关活动作出明确规定。分析认为，此次地方政府对习仲勋诞辰110周年的纪念规格和隆重程度，凸显官方对此的高度重视。

除了前述座谈会，《陕西日报》星期天也在头版发表题为《“从群众中走出来的群众领袖”——纪念习仲勋同志诞辰110周年》的长文，歌颂习仲勋的历史功勋。

此外，陕西铜川市耀州区照金镇也在10月12日举办“纪念陕甘边革命根据地创建90周年”座谈会，缅怀刘志丹、谢子长、习仲勋等中共革命家，赵一德、赵刚以及习远平都出席了活动。

习仲勋曾在改革开放后担任广东省委第一书记，并受邓小平委托在深圳等地开创经济特区，他晚年也在广东生活。

《南方日报》星期天也在头版报头右侧的突出位置，以及要闻第二版全版发表题为《潮起珠江缅怀习老》文章，歌颂习仲勋为广东改革开放事业建立的功勋。

广东省委理论学习中心组10月8日举办关于河套深港科技创新合作区建设的学习会，广东省委书记黄坤明特别回顾了习近平的革命生涯和卓越贡献。三天后，黄坤明到肇庆市怀集县岳山林场调研，再次强调要缅怀习仲勋“为广东改革发展作出的历史性贡献”。

据《南方日报》报道，习仲勋曾于1979年和1987年两次到怀集视察，勉励当地干部群众发扬“岳山造林”精神，保护好绿水青山。