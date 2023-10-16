“蓝白合”陷僵局 民众党基层出现与郭台铭合作的呼声

台湾在野国民党总统参选人侯友宜的竞选办公室，星期一（10月16日）晚上致函民众党总统参选人柯文哲竞选办公室，呼吁三天内举行第二次会面，尽速整合在野力量。柯办冷回称，看不出侯办有具体内容，不用为见面而见面。同时，民众党基层已出现与独立参选的鸿海集团创办人郭台铭合作的呼声。

国民党和民众党上星期六（10月14日）针对2024年总统大选和立委选举首次举行“蓝白合”磋商会议，隔天双方就撕破脸。柯文哲指责侯友宜竞办执行长金溥聪建议“开放式民主初选”，是很难执行的方法，根本无意合作；金溥聪反驳，称柯不应“以己之心度他人之腹”，双方协商陷入僵局。

11月20日便是正副总统正式登记日，两党最迟必须在11月初达成共识，否则形同保送执政的民进党总统参选人赖清德当选，连立委选举都不乐观，双方都有极大的压力。

侯办星期一主动致函柯办，说明该党提出“开放式民主初选”比柯办建议的民调方案更具民意代表性、更透明公开、更全面，直接诉求民意；在执行方面，不须事先造册，民众只需签署“支持政党轮替”理念认同卡，不分党派任何人都可以投票，才能真正找出在野实力最强的候选人。

侯办同时也指出，他们对柯办建议的民调方案执行方式也有不少疑虑，例如访问过程中拒访率过高，样本代表性也可能完全失真等，他们希望在三天内进行沟通。

稍早前，柯办发言人陈智菡表示，民众党是抱持非常开放、善意的心态商谈合作事宜，但不应为见面而见面，希望国民党先聚焦问题，由双方幕僚讨论，再安排下次会谈和内容，比较不会浪费时间。

以无党籍参选新竹市立委的柯文哲的妹妹柯美兰，星期一接受广播节目专访提及，若届时“蓝白合”不成，就赶快找“别人”合。毕竟有六成多的民众希望民进党下台，非绿联盟是有胜算的。

陈智菡被询及与郭台铭合作之事时强调，在野力量都可以合作，不管是“蓝白合”或和郭台铭合作，甚至是亲绿的时代力量和浅绿人士，民众党都不排斥。

郭台铭竞选办公室发言人黄士修针对国民党提出的“开放式民主初选”，指出此事花费的成本和可执行性，全台只有郭台铭有能力做到。

黄士修说，此事对民众党非常不利，但他要问，郭台铭10月初即拿到超过30万份总统连署，若国民党花大钱办成“开放式民主初选”，投票数却不足郭台铭连署人数，侯友宜是否直接退选？