路透：中国收紧公务员和国企员工海外旅行的限制

（上海／香港路透电）英国媒体报道，中国公务员和国有企业员工正面临更严格的私人出国旅行限制，他们的海外联系也受到更严格的审查。

路透社星期二（10月17日）引述10名现任和前任公务员和国有企业员工说，相关限制措施自2021年以来扩大，包括禁止海外旅行、收紧旅行频率和境外逗留时间、繁琐的审批流程，以及离境前的保密培训。他们称，这些措施都与冠病疫情无关。

有两名银行职员透露，中国建设银行北京和上海分行较低级别的员工，每年只能因个人原因出国旅行一次，而且最多只能待12天。

浙江一名教师和一名了解上海某区今年出台新规定的人士也说，一些公立学校的教师出国旅行也面对新的限制。

报道称，长期以来，对个人出国旅行的限制，一直适用于有权接触机密信息的政府高官和国家行政人员。

路透社发现，过去两年，包括国家养老基金在内的八个政府机构，发布了八份公开声明，表明正在加强员工个人出国旅行的规定，但没有详细说明有关变化。

路透社也引述文件和相关人士称，中国中央和地方政府在检查公务员和国企员工及其家人，与其他国家的关系。

两名专家告诉路透社，这反映了中国领导人在与西方关系紧张的情况下，对国家安全的关注。近几个月来，中国鼓励公民参与反间谍活动，并出台新的法律扩大间谍活动的定义。

亚洲协会政策研究所中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）说：“北京对西方国家的间谍活动威胁越来越偏执，阻止政府雇员出国，可能是减少外国势力从事间谍活动的一种方式。”

托马斯还说，旅行限制尤其会对中国与世界的互动产生影响。“中国官员越少出国，就越不能从外国政府正在执行的好政策中学到东西。这样下来，他们就越不熟悉外国社会，也就越不了解世界对中国的真实看法。”