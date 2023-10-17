香港区议会选举接受报名 紫荆党计划首次派人参选

香港实施新选举制度后的首次区议会选举，周二（17日）开始接受报名。除了传统的建制和泛民政团相继公布出选名单，代表中国大陆“海归派”的紫荆党也计划首次派人参选。据了解，有关部门很重视投票率，开出三成投票率的目标。

将于今年12月10日举行的香港新一届区议会，共有470个议席，当中委任议席有179席，由乡委会主席出任的当然议员有27席，余下经由选举产生的议席则有264席。不过，地区直选由于重划为44个地方选区，只选出88名直选区议员，18个地区委员会界别则选出176名议员。

香港建制派最大政党民建联及工联会，在周二即提名期首日便报名参选。其中，民建联出动122人参选，工联会有46人出战。民建联主席陈克勤表示，这次派出的参选人已在地区长时间服务，民建联下来将到各选区及大厦宣传，希望参选人尽力打好选战；但选举有赢有输，不论结果如何，服务社区的初心不变。

另外，有中国大陆“海归派”背景的紫荆党表明计划派人参选区议会，据悉会派一人出战大埔区地方直选，是该党首次派人参加香港公共选举，不过还不知道参选人是否有海外回流的背景。至于早前表示有意参选的非建制派政党民主党和香港民主民生协进会（民协），周二仍未有人报名。

据网媒“香港01”报道，有关部门很重视这次区议会选举的投票率，早前约见部分有意出战的建制派地区人士，了解参选意向之余，也开出三成投票率的目标。为了达到目标，各大政党会力推有地区知名度、有选举经验、服务地区多年的人士出战直选，希望刺激投票率。

香港特首李家超则在周二联同多名高官拍摄宣传片，呼吁爱国爱港、有志服务社区的人士积极参选，同时鼓励选民踊跃投票。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》采访时指出，区议会选举投票率一向不高，只有2003年和2019年分别发生反二十三条立法和反修例风波，投票率才创出新高。今年香港没有重大的政治议题，加上泛民未必能够入闸参选，投票率有两成多已经不错。

刘兆佳指出，若要提高投票率，参选的各大政团要制造一些地区议题，让市民认为选举和他们的生活息息相关。但他认为，北京的长远方针是爱国者治港，不会太介意一次选举的投票率高低。