俄罗斯提出以哈停火决议草案 未获联合国安理会通过

俄罗斯拟的以哈停火决议草案，星期一（10月16日）以美英法日四国反对、中俄等五国支持、六国弃权，未获联合国安全理事会通过。受访学者认为，表决结果反映出东西方目前在以哈冲突上明显分裂，西方坚持谴责肇事的哈马斯，中俄则认为仅谴责哈马斯的立场不够平衡。

安理会星期一晚就以哈冲突举行紧急会议，并就俄罗斯主导的决议草案进行表决。安理会15个理事国中，中国、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、加蓬、莫桑比克投赞成票；美国、英国、法国、日本投反对票；阿尔巴尼亚、巴西、厄瓜多尔、加纳、马耳他、瑞士投弃权票；未过九张赞成票的最低门槛。

这份决议草案呼吁以哈立即实行人道主义停火；强烈谴责针对平民的一切暴力和敌对行动以及一切恐怖主义行为；呼吁安全释放所有人质；呼吁不受阻碍地分配食品、燃料和医疗等人道主义援助，为平民安全疏散创造条件。

美国常驻联合国代表格林菲尔德批评俄罗斯未经协商提出决议草案，且未谴责哈马斯，等同掩护残害平民的恐怖组织。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾则对决议草案未获通过表示遗憾，称安理会再次被西方集团挟持。

中国常驻联合国代表张军投票后表示，中国支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力，欢迎任何有利于保护平民、缓解人道危机的倡议，并基于这一立场投下赞成票。

张军并表示，对安理会未能就决议草案达成一致感到极大遗憾，强调人道问题不应被政治化，保护平民应是各方优先事项。

北京大学国际关系学院教授王勇接受《联合早报》采访时解读，安理会最新一轮表决反映出目前东西方在以哈冲突上明显分裂，但巴西等新兴经济体弃权，并未跟随中俄，可见发展中国家立场尚未形成一致。

王勇指出，哈马斯10月7日的行动在以色列造成西方国家公民伤亡，让西方政府在国内面临政治压力，不能接受不谴责哈马斯的安理会决议。

中国震旦智库执行长、高级研究员朱明受访时分析，西方目前认定哈马斯是恐怖组织，但中俄认为这种指责不够全面平衡，并更多考虑到以色列长期不落实联合国认可的“两国方案”，侵吞巴勒斯坦人的土地，还长期伤害平民，制造人道危机。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二（17日）透露，中俄两国元首可能在北京会晤期间讨论巴以冲突。

王勇认为，俄罗斯在决议草案中，未点名批评以色列在加沙报复造成平民伤亡，实际上是做出“一定的妥协和让步”。他认为，中国的立场兼顾到巴以冲突的复杂性，看到双方存在以暴易暴的恶性循环，希望通过和平谈判为危机降温停火。

张军星期一指出，巴以新一轮冲突持续升级的外溢效应冲击地区和平稳定，中国对此深感担忧，呼吁尽快停火止战，阻止战火无限扩大，避免局势进一步恶化。

朱明研判，中东战乱有扩大化的风险，以色列进入加沙可能落入哈马斯圈套，不仅面临消耗战，还可能因愤怒反击制造人道危机，并在伊斯兰世界会引起“非常大的反作用力”。

王勇则指出，美国目前对同样投下赞成票的中俄采取区别对待，并未批评中国，显示拜登政府可能希望利用北京在中东的政治影响力，缓解巴以冲突进一步升级。美国对华外交目前也显得非常谨慎，不希望中美元首11月在旧金山可能会晤前，两国之间出现新的冲突点。