美在台协会主席“面试”蓝绿白总统参选人

美国在台协会（AIT）主席罗森伯格访台五天，安排与蓝绿白三大党总统参选人会面，被视为“面试”台湾未来总统人选。受访学者解读，美国希望当面了解，他们准备如何在复杂国际情势下维持台海现状，并对选情做出第一手评估。

罗森伯格（Laura Rosenberger）星期天（10月15日）抵台进行五天访问，这是她3月20日上任以来第三次访台。她星期一（10月16日）已先与台湾总统蔡英文会面，但更受关注的还是她与蓝（国民党）绿（民进党）白（民众党）三党总统参选人的会面。

罗森伯格当过美国国务卿布林肯的幕僚，也被视为美国总统拜登的亲信。台湾将在不到三个月后的2024年1月13日举行总统与立委选举，她在中东以哈战火正炽、台湾选战加温之际访台，显示美国对台湾议题和选情的重视。

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德星期一率先在桃园招待罗森伯格参访台湾客家茶文化馆，赖清德表示欢迎美方朋友关注与支持台湾民主选举，也呼吁慎防“疑美论”对台美关系持续造成负面影响。

新北市长、国民党总统参选人侯友宜星期一晚上则与罗森伯格在莺歌的新北市美术馆相聚，并送她一个写着新北行旅的背袋，希望她常到台湾看老朋友。他重申两岸歧异必须和平解决，吓阻（Deterrence）、对话（Dialogue）和降低紧张（De-escalation）的3D战略缺一不可。

卸任台北市长、民众党总统参选人柯文哲竞选办公室星期一表示，有安排柯文哲与罗森柏格私下拜会。

台湾中华亚太菁英交流协会前秘书长王智盛接受《联合早报》采访时说，台湾选情还不明朗、在野蓝白合也刚启动，他研判罗森伯格这么快就三度访台，多少与国际情势有关系，包括中东刚爆发以哈冲突、11月中旬可能上演的中美领导人习拜会。

王智盛推测，罗森伯格的任务可能包括带话和评估，一方面传达美方对以哈冲突和中美关系的态度和立场，并从中了解蔡英文政府的看法；另一方面通过私下对话，针对当前复杂诡谲的国际议题，判断三位总统参选人的态度和处理能力。

台湾大学人文社会高等研究院副院长、政治系教授张登及接受《联合早报》采访时则指出，三名总统参选人都曾在访美时表明愿意加强国防、台美合作、采购军备，罗森伯格这次的“面试”除了再次确认之外，更重要的相信是了解“大家都要加强国防，但要怎样维持现状”。

他说，尤其近期中美关系出现缓和势头，包括中美高官对话、互访、在第三地的会面，并正酝酿习拜会，美方应该会希望听听三人对维持现状的具体看法和做法，尤其是民调领先的赖清德。

张登及说，美方相信希望对台湾总统选情做出更精准的判断，在坊间民调和各种分析之外，通过罗森伯格亲自听听三人如何评估自己的胜选机会，并了解在野蓝白合是否可能成局。他说，一旦蓝白整合就有机会实现政党轮替，美方肯定希望预先掌握新政府领导人的两岸政策和对美政策。

在野的蓝白合正陷入僵局，民众党和国民党星期二先后开记者会，继续坚持彼此毫无共识的“比民调”和“民主初选”。柯文哲当晚在脸书表示，双方对如何产生在野最强候选人的方式“仍待持续沟通”，他希望大家努力集合朝野力量，共同面对台湾当前的挑战。