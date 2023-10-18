习近平呼吁一带一路参与国要有“乱云飞渡仍从容的定力”

面对外界对“一带一路”前景的质疑，中国国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛上称，前行道路上有顺境也会有逆流，并呼吁参与国要有“乱云飞渡仍从容的定力”，携手应对各种全球性风险和挑战。

习近平星期三（10月18日）上午在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（简称论坛）开幕式，发表主旨演讲。他总结一带一路过去十年发展时形容，一带一路合作从“大写意”进入“工笔画”阶段，从硬联通扩展到软联通，“一大批标志性项目和惠民生的小而美项目落地生根”。

今年的论坛在中国经济复苏步伐缓慢、中美地缘政治博弈加剧、中国与美欧脱钩和去风险趋势升温、以及俄乌战争与以哈冲突的背景下举行。

不少分析认为，中国下来将缩小一带一路投资规模。习近平2017年在首届论坛上形容一带一路为“世纪工程”，但他在2019年的论坛上提出一带一路“工笔画”的发展方向，2021年也在一带一路建设座谈会上强调要将小而美项目作为对外合作的优先事项，显示一带一路重点从大型基建转向较小型的项目。在此次的演讲中，习近平未提“世纪工程”。

过去几年来，西方对中国一带一路倡议的戒备有所提升，不少西方舆论批评一带一路是中国增加国际政治影响力的途径。

习近平呼吁经济发展快一些的国家，要拉一把暂时走在后面的伙伴；他批评，“把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快”。

习近平强调，中国不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对脱钩断链。

他捍卫一带一路倡议称：“10年的历程证明，共建一带一路站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道”。

一带一路倡议项目带来的融资困难和债务风险，持续引发外界关注。部分一带一路项目在疫情后进展缓慢，今年也传出意大利考虑退出一带一路的消息。

习近平向一带一路国家信心喊话：“我们要有乱云飞渡仍从容的定力，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，携手应对各种全球性风险和挑战……前行道路上，有顺境也会有逆流。我们要坚持目标导向、行动导向，咬定青山不放松，一张蓝图绘到底。”

习近平宣布中国支持高质量共建一带一路的八项行动，其中回应了外界对中国市场缺乏公平竞争的批评，以及部分一带一路国家要求中国缓解项目资金困难的呼声。

中国将支持建设开放型世界经济，全面取消制造业领域外资准入限制措施，主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数码产品等市场准入。

中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币（约655亿新元）融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币。习近平称中国将“以市场化、商业化方式支持共建一带一路项目”，并未提到债务减免。

过去两届论坛都举行了汇集外国领导人的圆桌峰会，并发表峰会联合公报，但本届论坛未举行圆桌峰会。2017年和2019年分别有29国和37国派领导人到北京出席论坛；本届论坛开幕式则有20多国国家元首、政府首脑、高级代表出席。

俄罗斯总统普京和印尼总统佐科在开幕式上，分别坐在习近平的右边和左边。各国领导人入场时，普京并未和上届论坛一样在习近平身边一起前排入场，而是在中间几排入场。