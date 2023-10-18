习近平普京年内二度会面 强调两国协作协调

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京，星期三（10月18日）在北京举行三个小时的会谈。这是两人今年第二度会面，习近平强调，两国政治互信不断深化，战略协作密切有效；普京则提出，在当前困难的世界局势下，两国外交政策密切协调至关重要。两人也就以巴局势深入交换意见。

习近平与普京星期三上午在人民大会堂出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式后，随即举行代表团形式的会谈，接着进行小范围午餐会，之后举行两人单独谈话的茶话会。

综合中国央视新闻、俄罗斯卫星通讯社报道，习近平以“老朋友”称呼普京，普京则以“我亲爱的朋友”称呼习近平。

习近平说，两人3月在莫斯科会面后，两国政治互信不断深化，战略协作密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着共同确定的2000亿美元（约2737亿新元）目标迈进。

习近平并指出，俄罗斯是中国开展共建“一带一路”的重要伙伴，希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展。他也说，双方要推动中俄务实合作高质量发展，积极开拓战略性新兴产业合作。

习近平指出，中方支持俄方明年办好金砖国家领导人喀山会晤，愿同俄方继续加强在联合国、上海合作组织、二十国集团等多边框架内的沟通协作，为维护粮食安全、能源安全以及全球产业链供应链稳定发挥更大作用，维护中俄两国以及地区和发展中国家的共同利益。

普京则强调，在当前困难的世界局势下，与中国在外交政策上的密切协调至关重要。他也提到，两国贸易额年底将突破2000亿美元。

普京在会后接受俄媒访问时说，双方共谈了三个小时，讨论双边问题以及中东和乌克兰局势。他并强调，外部冲突是中俄面对的共同威胁，它将促使两国加强合作。

普京还说，俄中两国总理将在比什凯克签署2030年前合作计划。

这次北京行程是自海牙国际刑事法院（ICC）3月对普京发出逮捕令以来，他第二次出国访问。普京上星期访问了前苏联加盟共和国吉尔吉斯斯坦。

根据泰国和越南两国政府声明，普京星期三接受这两个东南亚国家领导人的访问邀请，但时间尚未确定。

台湾政治大学国际事务学院副院长卢业中接受《联合早报》采访时分析，在俄乌战争、以哈冲突等国际局势下，中俄领导人互动“行礼如仪”。但普京正好利用这次访华，作为俄乌战争后，重返国际舞台的起手式。