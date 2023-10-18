苏起：美中无意发生战争 但台湾或成为美中的“意外”

台湾国安会前秘书长苏起认为，美中都把对方看成最大的威胁，无意发生战争，也不想退让，“但台湾可能会变成美中的意外”。

现任台北论坛基金会董事长的苏起，星期三（10月18日）在2023年第21届远见高峰会以“当前美中台关系的特色”为题发表演说，发表上述看法。

他指出，台湾现任总统蔡英文宣称“维持现状”，实际已“改变现状”。民进党总统参选人赖清德的“务实台独工作者”立场比蔡英文“更情绪化，也更骄傲”。若赖明年初当选，大陆不可能再听其言观其行，台湾要有迎接百年巨变的心理准备。

苏起在国民党马英九政府时期担任国安会秘书长，创建了“九二共识”的名词，但蔡英文政府不愿承认。

苏起星期三在演说中直接破题指出，美中关系和过去的美苏关系类似，美国和前苏联从1940年代经历柏林危机等历史事件，直到1962年古巴危机才确认彼此不想打仗。

他并以“大姑娘上轿”这句歇后语，来形容当前美国与中国大陆的关系：世界最古老的大国（中国）与最年轻的大国（美国），首次以强国身份竞争，双方皆无经验与规则，一切都在摸索，都有强烈的不确定感。

苏起认为，东亚各国都不想成为美中学习相处的危机点，都两边押宝避险，只有蔡英文执政的台湾例外，不与大陆来往。根据美国官方和智库报告，台海军力平衡已经倾斜到美国“心有余而力不足”。

他指责蔡英文将台湾带到危险之境，造成台湾内部分裂，却让中国大陆南北的鸽派和鹰派都团结起来，大陆现在已经很难找到鸽派了。若无蔡英文因素，美中仍将竞争，但不至于如此紧张，更无动武可能；美中是否对赖清德可能当选总统提前进入危机管理，可先观察美国总统拜登和大陆国家主席习近平下个月对亚太经济合作会议（APEC）的准备。

苏起最后以俄乌战争和以色列、哈马斯冲突为例说，台湾人倾向独立的人愈来愈多，但他提醒说，“天下没有白吃的午餐，改变现状是要付出代价的，明年总统大选将是我们要过的第一关，台湾人民准备好了吗？”