中国第三季GDP增长4.9%超出预期 学者：经济走出年中低谷

中国第三季度经济增长超出预期，有助完成全年经济增长目标。经济学家分析，中国经济已走出年中低谷，内需逐步回升，政府出台更多宏观刺激政策的压力降低。

中国国家统计局星期三（10月18日）公布数据，第三季度国内生产总值（GDP）同比增长4.9%，前三季度GDP同比增长5.2%。

中国国家统计局副局长盛来运表示，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标，他对完成预期目标“非常有信心”。

消费加快复苏，据统计局数据，9月的社会消费品零售总额增长5.5%，创6月来新高。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%。

工业、服务业继续扩张。前三个季度，中国全国规模以上工业增加值同比4%，其中太阳能电池、充电桩、新能源汽车产量突出，分别增长63.2%、34.2%、26.7%。服务业增加值同比增长6%。

尽管中国未公布16岁至24岁的青年失业率情况，但9月城镇调查失业率降至5%，连续两个月下降，为2021年11月以来的最低水平。

中国经济暂时走出低谷

受访学者认为，中国经济已暂时走出低谷。新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时表示，今年6、7月，经济复苏不及预期，消费和股市急转直下，就业压力陡增，悲观情绪集中爆发。“第三季度低开高走，内需逐步回升，经济企稳并出现扩张迹象，说明中国经济已走出年中的低谷”。

彭博社报道指出，中国前三季度各方面数据超出预测，表明政府刺激政策正在发挥作用。8月以来，政府推出放宽楼市管控、允许地方政府加快发债、银行降息等一系列政策。

外资机构上调了中国经济增长预测。摩根大通预计中国今年GDP将增长5.2%，高于先前的5%，野村证券则将预期从4.8%上调至5.1%。

银河证券原首席经济学家左小蕾表示，在全年增长目标很可能实现的预期下，第四季度出台更多刺激政策的可能性低，但是政府会通过增加基建投资，稳定经济增长。

地产风险仍在

中国房地产疲软仍在拖累投资增速。数据显示，前三季度中国全国固定资产投资同比增长3.1%，其中房地产开发投资下降9.1%。

傅方剑认为，地产风险仍在，但整体经济增长没有失速，说明中国经济有望摆脱地产依赖。他说，“高端制造投资，包括光伏，电动车，弥补了地产投资的缺口。”

他也指出，市场未完全恢复信心、以哈冲突和中美关系的不确定，仍是中国经济增长的巨大不确定因素。