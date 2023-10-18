台湾在野整合陷僵局 蓝营向白营抛橄榄枝：全民调与初选可并行

台湾在野“蓝白合”濒临破局之际，国民党向民众党抛橄榄枝，称民调和初选并行也可考虑，呼吁尽快进行第二次幕僚会，以达成折衷方案。

台湾将在2024年1月13日举行总统与立委选举，参选人必须在11月20日至24日之间登记，执政的民进党总统参选人赖清德持续民调领先，在野阵营能否整合备受关注。

国民党（蓝）和民众党（白）10月14日举行第一次蓝白合幕僚会，双方对如何产生在野最强候选人的方式毫无共识。民众党坚持以全民调比人气，国民党反建议通过民主初选投票，连日来双方坚持己方提案，合作气氛几乎降至冰点。

星期三（10月18日）僵局出现转折。国民党总统参选人侯友宜竞选办公室发言人黄子哲接受广播专访时说，蓝白合是多数民众的期待，呼吁双方以大局为重，并称民众党的全民调和国民党的民主初选方案，可考虑并行，相关占比也可以谈。

侯办星期一提出初选投票具体措施，包括订于11月4日至11月5日、禁止游览车载运投票、以电脑系统防止重复投票及费用各半等，希望双方讨论后达成折衷方案。

民进党总统参选人柯文哲的竞选总干事黄珊珊，当天也公布全民调具体方案，参考国民党、民进党过去的总统初选民调方式，分为A、B两案。双方随后都表示，若彼此坚持己见，就很难再谈。

侯友宜和柯文哲星期三（10月18日）先后出席远见高峰会“向未来领袖提问”论坛。侯友宜以卖猪肉的父亲教他，切猪肉不要切得刚刚好，肉要切多一点给顾客为例，表示“秤头（台语，斤两）要让人，这样别人才会再来买”，向柯文哲喊话“利中华民国再利己”。

柯文哲在下一场论坛则对侯友宜喊话，蓝白合不要满脑子想总统怎么合作，在政策、理念及立法院如何合作更重要。

过后侯办发新闻稿称，若民众党完全不考虑折衷方案，就必须为蓝白无法合作负起责任。

对此，柯文哲下午出席一场活动时回应，认为蓝白合还没破局，至少可先在区域立委的层面合作，达致三党不过半目标，避免因总统大局影响，再次让民进党在立法院单独过半。