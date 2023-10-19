徐芳达：“一带一路”价值观与新加坡强化国际供应链的目标一致

供应链的韧性、可持续性和长远规划，是改善全球互联互通的关键领域。新加坡大力支持“一带一路”倡议，也是因为其价值与我国要发展以开放、多边和以规则为基础的全球供应链体系的目标一致。

我国交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期三（10月18日）在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛互联互通高级别论坛上发言时，阐述上述观点。

徐芳达指出，全球互联互通对于国际贸易、经济增长和人与人之间的交流至关重要，而交通运输是改善互联互通的关键因素，因此必须不断发展和升级基础设施、能力和劳动力。

徐芳达以冠病疫情期间为例，强调供应链韧性的重要性。他指出，新加坡作为一个贸易国家、航空枢纽和海港，应该通过贸易联系多样化和加强相互依存与互利合作，来强化供应链韧性。

所以，新加坡很早就大力支持“一带一路”倡议，希望通过一致的价值观和目标，为所有利益相关方创造双赢结果。

除了韧性，供应链和互联互通方式也必须具有可持续性。徐芳达说，与许多国家一样，新加坡正在投资研究可持续运输技术和解决方案，如提高能源效率、采用更清洁的能源，以及实现车辆和船只电气化等。

徐芳达说，上述一些方案已具备商业可行性，可以降低商业成本并减少碳排放，但如何扩大其采用范围仍是挑战。

徐芳达说，包括“一带一路”倡议在内的加强国际合作的机会，将有助于加快技术进步、发展配套基础设施，以及培训工人做好能源转型准备。

在长远规划方面，徐芳达指出，除了通过教育和终身学习让民众掌握适应未来的技能外，找到合适的融资方案，为互联互通基础设施和可持续解决方案提供资金也至关重要。

徐芳达直言，这些长期投资仅仅依靠政府资助是不够的，需要公共和私营部门相结合。他介绍，新加坡金融管理局今年早些时候推出了“净零融资行动计划”，除了提供绿色融资，也涵盖过渡阶段融资。

徐芳达说，这相信是一个双赢且在财政上可持续的方法，既能最大限度地为长期投资提供资金，也能为投资者提供稳定的回报。

新加坡作为国际金融中心，将继续与全球利益相关方合作，寻找能够促进东南亚及其他地区投资的新思路，并发展获取私人资本的渠道，以便与公共资源互补。

本次高级别论坛由中国国家发展改革委主办，以“深化互联互通，建设开放型世界经济”为主题，吸引约500名“一带一路”国家和相关国际组织代表参加。