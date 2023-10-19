碧桂园辟谣 否认创始人父女离开中国

（北京/重庆综合讯）外传陷入债务危机的中国房地产巨头碧桂园创办人父女已离开中国，碧桂园星期四（10月19）辟谣否认，并称该谣言被 “别有用心”地发布在网络。

碧桂园微信公号发文称，公司关注到有谣言称“创始人父女或已离境”，造成恶劣影响。

碧桂园称，创始人杨国强和集团董事会主席杨惠妍目前在国内正常工作，公司感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任的权利。

碧桂园微信公号星期三晚间也发文称，中国农业发展集团有限公司党委书记、董事长曹江林一行星期二（10月17日）到访碧桂园总部考察交流，并与杨国强交流，文章配以杨国强陪同来宾参观展厅、双方合影等图片。

这是已退休大半年的杨国强一周之内第二次出现在公众视野，杨国强上星期三（10月11日）在碧桂园总裁莫斌的陪同下，前往广东顺德一个项目指导工作。

碧桂园九只本金共计147亿人民币（27.5亿新元）的境内债券上月获表决通过展期，目前面对的最大挑战是境外债务违约风险。碧桂园上周公开宣布，将寻求境外债务整体解决方案。

据《界面新闻》报道，星期三（10月18日）是碧桂园一笔5亿美元（6.87亿新元）债债券利息支付宽限期的最后一天。但碧桂园并未在宽限期内支付1537.5万美元的利息。