台民调：五成二民众支持蓝白合及柯文哲的“比民调”方案

（台北讯）亲绿的台湾民意基金会星期四（10月19日）公布最新民调，显示有五成二的台民众支持蓝白合，也有过半民众接受民众党总统候选人柯文哲主张的“比民调”方案。

这份民调在10月15日至17日进行。台湾民意基金会在官网发布调研结果，针对是否赞成国民党和民众党共推一组候选人竞选正副总统的提问，有16.8%的受访者非常赞成，35.5%还算赞成，19%不太赞成，11.5%一点也不赞成，17.2%没意见、不知道。

20岁以上的台湾人中，五成二基本上赞成国民党与民众党合作共推一组候选人竞选正副总统，三成一不赞成。

从政党支持角度看，国民党支持者最渴望“蓝白合”。有八成一国民党支持者赞成蓝白合，有六成七民众党支持者赞成、有五成六民进党支持者反对。

被问及是否觉得民众党总统候选人柯文哲主张合理，即蓝白合比民调，赢的当正的，输的推荐副手，结果显示。有52%的受访者觉得合理（15.4%非常合理、36.6%还算合理），21.8%觉得不太合理，9.8%觉得一点也不合理，13.7%没意见，2.8%不知道、拒答。

从政党角度看，不论是国民党或民众党支持者，都有超过五成的人觉得“比民调”合理。从年龄层来看，65岁以下选民，五成以上觉得合理；65岁以上选民看法分歧，觉得不合理者比觉得合理者多四个百分点。

蓝白在谁当正、谁当副手的问题上还谈不拢。民众党主张，采取“比民调”方式，以五次民调平均数决定最强候选人。国民党则主张，采用民主初选形式，由民众实名制投票，展现直接民意。