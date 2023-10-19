分析：要使中国整体楼市回暖 有待民众对宏观经济信心进一步提升

楼市宽松政策频出之下，中国新房价格仍在9月录得近一年来最大跌幅，显示市场需求持续低迷。分析认为，当前政策仅能刺激刚需和改善性购房需求，要使整体楼市回暖，还有待民众对宏观经济信心进一步提升。

中国国家统计局星期四（10月19日）公布的数据显示，70个大中城市新建住宅价格在9月环比下降0.3％，较8月的降幅0.29%进一步扩大，为2022年10月以来最大环比跌幅。这也是新房价格连续第三个月下跌。

一线城市新房价格由上月环比下降0.2%转为持平，主要得益于北京和上海房价环比分别上涨0.4%和0.5%的带动。二线城市新房价格环比滑落0.3％，降幅较8月扩大0.1个百分点。三线城市新房价格则环比下降0.3％，降幅比上月收窄0.1个百分点。

据中原地产研究院统计，9月中国各地累计发布房地产调控政策高达175次。不过，在俗称“金九”的传统销售旺季里，新房价格上涨的城市数量继续减少，从8月的17个降至9月的15个。

二手房价格在9月环比滑落0.5％，跌幅和8月持平。一线城市二手房价终结此前四个月跌势，9月环比上涨0.2％；二线城市降幅持平于0.5％，三线城市环比降幅则比8月扩大0.1个百分点至0.5％。

房地产咨询机构易居研究院研究总监严跃进认为，当前房价指数呈现“跌势已经遏制、一线城市率先复苏、其他城市仍须努力”的特征。但他也指出，9月房价上涨的城市数量继续减少，说明目前的弱复苏是局部的，依然要重视一些城市房价指数偏弱的问题。“四季度各地要进一步松绑政策，激活需求。”

戴德梁行研究院副院长张晓端接受《联合早报》访问时分析，9月以来大量限购政策取消，主要刺激的是刚需和改善性需求，因而在供需矛盾较为突出的一线和头部二线城市，政策效果更加明显。

张晓端指出，此前一天出炉的经济数据显示经济在持续好转，但民众消费心理和对未来预期仍处于缓慢恢复过程。“市场的持续复苏还需得到宏观经济面的支撑。如果经济恢复的趋势能持续下去，带动购买力持续上升及民众对整体经济信心越来越高，才能支撑楼市需求面的持续复苏、活跃。”

根据国家统计局星期三（10月18日）公布的季度经济数据，今年前三季全国商品房销售面积同比下降7.5%，销售额下降4.6%；同期房地产开发投资同比下降9.1％，拖累整体固定资产投资增速放缓。

高盛集团经济师星期四发表的报告则预测，房地产行业萎缩将在今后五年持续拖累中国经济增长。

魏静娴等高盛分析师指出，电池、新能源汽车和可再生能源等新兴行业增长只能部分抵消房地产萎缩对中国国内生产总值（GDP）和就业的冲击。在上述行业扩张、楼市下滑和传统汽车产量减少的情况下，中国2023年至2027年间经济增长平均每年将降低0.5个百分点。