美国加州州长宣布访华 分析：显示中美地方接触也在恢复中

中美高层官员恢复接触后，美国加利福尼亚州州长纽森宣布下周访华一星期，行程包括香港和上海特斯拉工厂。

受访学者分析，这显示中美上至行政部门、下至地方级别的接触都在逐步恢复。

纽森办公室在美国时间星期三（10月18日）发布纽森下周访华的消息。纽森将访问香港、深圳、广州、北京、上海和江苏。

中美目前在科技、安全、经贸等领域陷入紧张关系，纽森此行将避开中美敏感博弈议题，首要重点是气候变化合作。

纽森办公室发布的新闻稿指出，纽森将与中国重要的国家、地方和商业伙伴会面，以推动气候行动、促进经济发展和旅游业，并鼓励双方之间的文化交流，积极应对排外主义。

纽森已公布的行程包括，与香港大学领导进行炉边谈话，在北京签署中加气候合作谅解备忘录，以及在上海参观特斯拉工厂。

纽森发言人梅隆强调，“这次行程完全关注气候问题”，加州作为一个州，在联邦问题上会依靠联邦合作伙伴。

中国外交部发言人毛宁星期四（10月19日）在例行记者会上，对纽森率团访华表示欢迎，并称“希望此访取得积极成果，促进加利福尼亚州对华交流与合作”。

中美年中重启高层交流，美国国务卿布林肯，财长耶伦、气候问题特使克里、商务部长雷蒙多等拜登政府高层官员先后访华。美国参议院多数党领袖舒默本月也访问中国。

纽森向来是与中国关系较友好的美国地方首长，加州也是美国华人人口最高的州之一，超过三成的美国华人移民住在加州。纽森2005年以来，已至少访华三次。

中美长期就香港人权问题存在分歧，这是财政部主管国际金融事务的助理部长内曼上月访问香港后，再有美国政府人员访港。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯接受《联合早报》访问时分析，纽森访华显示中美除了行政部门和参议院、地方级别的交往也在逐步恢复。纽森选择访问香港，相信也是为了向中国释放友好信号。

亚太经济合作会议（APEC）下月即将在加州旧金山举行，有舆论关注纽森访华会否推动中国国家主席习近平出席APEC。吴心伯评估，中国有关APEC的安排相信已经定下来了，不会受到州长访华的影响。

至于纽森访华会否能推进中美的气候合作，布鲁金斯学会外交政策项目和全球经济与发展项目资深研究员李侃如（Kenneth Lieberthal）向《洛杉矶时报》分析，中美博弈让两国最高级别的气候合作受限。“在那个级别之下，双方可以更理性地做更多事情”。