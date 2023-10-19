台积电总裁魏哲家：半导体市场很接近触底复苏

台湾积体电路制造公司（台积电）预计的第四季收入和全年资本支出，都超越分析师预期，总裁魏哲家评估，晶片产业已“很接近”谷底。此一表态支持主流观点，即全球科技需求明年有望从疫情后的低迷中复苏。

台积电是全球半导体晶片制造龙头大厂，供应全球超过九成的先进制程晶片（也称芯片），为全球市值第一的苹果公司和人工智能（AI）晶片设计大厂英伟达（Nvidia，也称辉达）代工晶片。

台积电财务长黄仁昭星期四（10月19日）在面向投资机构的线上法人说明会（法说会）预计，第四季营收介于188亿美元（258.3亿新元）至196亿美元，全年资本支出为320亿美元，双双超出分析师预期。

其中第四季预估营收的中位数192亿美元相当于季增11%，全年资本支出则高于分析师预测的305亿美元，显示台积电将持续扩大研发和投资。

台积电第三季营收达172.8亿美元，虽相较去年同期减少10.8%，但季增13.7％。此外，税后净利季增16.1％、毛利率54.3%、营业利益率41.7%，都优于市场预期。

台积电总裁魏哲家说，作为台积电两大业务的智能手机和个人电脑市场，已出现需求稳定的迹象，加上台积电领先的三纳米制程晶片强劲量产，他预期2024年将是非常重要、健康成长的一年。

在疫情各地封关期间，互联网需求激增，全球建设大量数据中心，令高性能运算晶片供不应求。但疫情结束后，经济复苏不如预期，晶片产业的大量库存有待消化，市场陷入低迷。

魏哲家说，晶片产业已很接近谷底，但要说市场可能强劲反弹，目前还言之过早。他说，最大的不确定因素是，中国大陆这个全球最大市场，还在努力应对经济动荡和美国针对晶片祭出的精准科技制裁。

台积电法说会资料显示，先进制程（七纳米和更先进制程）晶片的营收达到第三季晶圆销售金额的59%，其中三纳米占6%、五纳米贡献37%，七纳米则占16%。

魏哲家看好人工智能晶片的需求，表示台积电正努力扩增先进封装技术CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）的产能，希望年底之前产能翻倍。谈到美国对中国大陆的晶片禁令升级，他表示目前仍在评估中，目前看来影响不大且可控。

台积电也公布海外扩产布局进展，美国亚利桑那州厂已聘用近1100名当地员工，准备在2025年量产。日本厂将在2024年底前量产，德国厂计划建置车用及工业用特殊制程晶圆厂，预计2024年下半年动土、2027年底量产。