首次公开发声 习近平吁避免以哈冲突扩大失控

中国国家主席习近平首度针对持续近两周的以哈冲突公开发声，强调当务之急是尽快停火止战，避免冲突扩大甚至失控、造成严重人道主义危机，并表示支持埃及对加沙开辟人道主义走廊。

受访学者分析，中美目前共同希望避免出现加沙人道灾难，埃及与两国关系良好，被视为中东冲突重要的安全阀。

习近平星期四（10月19日）在北京人民大会堂会见埃及总理马德布利时，阐明中国对当前巴以局势的上述原则立场。

习近平表示赞赏埃及推动局势降温发挥的重要作用，支持埃及开辟人道主义走廊，并表示愿同埃及和阿拉伯国家加强协调，推动早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题。

受访学者指出，埃及总统塞西星期三（10月18日）刚与美国总统拜登通电话，同意通过拉法口岸向加沙地带提供“可持续”的援助，表明中美可能正在加大合作力度稳定中东乱局和人道危机。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，中美目前都不希望以哈问题升级成区域性冲突，并希望减少人道灾难发生；两国对埃及在管控冲突中的角色有共识，认为埃及是向加沙提供人道走廊的最好选择。

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生受访时则说，埃及目前跟中美两国都有良好的双边关系，被中美同样视为可以合作的对象，“埃及在以色列跟阿拉伯之间、以巴冲突之间，都可以扮演安全阀的角色”。

习近平星期四指出，解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国，实现巴以双方和平共处。

李明江分析，推动两国方案有助于稳定整个中东地区形势，对巴勒斯坦人也会起到一定程度的安抚，但以色列目前持续在加沙清剿哈马斯，明显不是正式讨论两国方案的时机。

他指出，尽管中美在以哈问题上有一些共同立场，但对以色列在加沙展开地面武装攻击有分歧。美国认为以色列被哈马斯攻击后有自卫权，中国则希望以色列通过政治方式解决冲突。

以哈爆发冲突一周后，中国外长王毅、中国常驻联合国代表张军已先后点名批评以色列，呼吁停止对加沙民众的集体惩罚。

严震生认为，习近平星期四并未点名批评以色列，可能是考虑到中以两国有相当紧密的经贸关系和科技合作，北京政治上也希望继续与以色列保持良好关系，保持介入调解巴以冲突的能力。

李明江则解读，以哈冲突目前会否扩大，很大程度还取决于以色列的军事行动，习近平强调要避免冲突扩大甚至失控，“可以解读为在一定程度上是在针对以色列”。

不过，李明江指出，中国星期三对明确谴责哈马斯的安理会决议草案投下赞成票，“已经算是往前走了一步”，不排除北京进一步让步的可能，接受决议草案提到涉及以色列国家安全的相关表述。

另一方面，习近平星期四也对埃及获邀加入金砖机制表示祝贺，强调中国愿同埃及加强在金砖等多边平台的协调配合，维护真正的多边主义，为地区和世界注入更多确定性和稳定性。

李明江分析，中国目前的外交目标之一，明显是希望把比较有影响力的发展中国家拉入中国主导的多边组织，把这些国家团结起来，在全球治理等方面形成合力，寻求国际秩序的变革。