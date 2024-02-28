中国火箭专家冯杰鸿辞去全国人大代表职务

（北京综合讯）中国官方通告显示，火箭专家、曾任中国航天科工集团第二研究院副院长的冯杰鸿辞去全国人大代表职务。

据新华社报道，中国全国人大常委会星期二（2月27日）发布公告，其中提到，湖北省人大常委会决定接受冯杰鸿辞去第十四届全国人大代表职务，其代表资格终止。

公开资料显示，今年46岁的冯杰鸿历任中国航天科工集团二部质量技术处副处长、发展计划处处长、二院发展计划部部长、副院长、总研究师，中国航天科工集团有限公司科研生产部部长，中国航天三江集团党委书记、董事长等职务。

冯杰鸿任职的中国航天三江集团有限公司隶属于中国航天科工集团有限公司，是中国固体运载火箭研制生产的主体与技术抓总单位、特种越野车及底盘研发生产单位，也是湖北省规模最大的军工企业。

解放军战略军种火箭军去年年中传出集体腐败案，火箭军原司令员李玉超、原政委徐忠波被免职，一批火箭军与装备系统军方将领被罢免全国人大代表职务，多名军工企业高层也卷入火箭军腐败案。

去年12月起，中国航天科技集团董事长吴燕生、中国兵器工业集团董事长刘石泉、中国航天科技集团副总经理王长青、中国运载火箭技术研究院原院长王小军被撤销政协委员资格。官方未披露具体原因，但有分析认为，四人均出身航天系统，可能因卷入火箭军腐败案而被处置。