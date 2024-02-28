中国副外长：中俄要在亚太地区事务加强沟通协调

（北京综合讯）中国外交部副部长孙卫东与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中俄关系处于历史最好时期，并强调两国要加强在亚太地区事务中的沟通协调，共同维护地区安全、稳定和发展。

据中国外交部官网星期三（2月28日）发布的消息，孙卫东星期一至二（2月26至27日）应邀在莫斯科同俄罗斯副外长鲁登科举行中俄关系及上海合作组织、中俄亚太地区事务磋商。其间，孙卫东同拉夫罗夫举行了会见。

孙卫东称，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，两国关系处于历史最好时期。

孙卫东也说，双方要促进上合组织在百年变局中更好发挥“稳定锚”的作用，加强在亚太地区事务中的沟通协调，共同维护地区安全、稳定和发展。同时，中方支持俄方开展金砖轮值主席国工作，愿不断加强双方在国际多边平台的战略协作。

双方还就乌克兰危机、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部星期二说，孙卫东与鲁登科举行磋商时表示，在俄罗斯总统选举即将举行之际，中方表达坚定支持。

俄罗斯将于3月17日举行总统选举，普京已证实寻求连任。

另一方面，在俄乌战争两周年之际，中国外交部星期三宣布，中国政府欧亚事务特别代表李辉将于星期六（3月2日）起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰，德国以及法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交。李辉曾在去年5月访问这些国家和单位。

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上应询时说，乌克兰危机全面升级已满两年，战事仍在持续延宕，当前最紧迫的就是恢复和平。

毛宁强调，中方没有袖手旁观，没有拱火浇油，更没有从中渔利，并称所做的一切，都通往一个目标，就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。