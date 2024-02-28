金门翻船案延烧 大陆国台办点名批评台海委会主委管碧玲冷血

金门翻船案发生超过半个月，两岸至今未能达成善后共识，大陆国务院台湾事务办公室星期三（2月28日）点名批评台湾海洋委员会主委管碧玲隐瞒真相、极为冷血，同时否认两岸密集谈判是互动新模式，只是沟通善后事宜。

一艘中国大陆快艇2月14日下午在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，其中两人送医抢救不治。 两名生还渔民返陆后，其中一人控诉快艇是被台湾海巡艇撞翻，台湾海巡署随后才承认两船多次碰撞，并称在驱离和翻船过程都没录影，引起死者家属不满。

事件过去半个月，以泉州台办副主任兼晋江红十字会高级顾问李朝晖为首的大陆代表，与台湾海巡署九度谈判善后事务未果。 据了解，陆方考虑同意将“公开道歉”要求，改成“书面致歉”，原定星期三展开第10轮交涉，但后来双方都在内部讨论，决定延后星期四再议，寻找彼此都能接受的平衡点。

不过，大陆国台办发言人朱凤莲当天上午在例行记者会上，点名批评台湾海巡主管机关海洋委员会的主委管碧玲，将事件“当成个人政治表演，隐瞒真相、推诿卸责、谎话连篇“。不仅对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断设置障碍，“极为冷血、为人不齿”。

她并再度要求台湾尽快公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难者家属道歉，满足遇难者家属合理诉求，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。

朱凤莲还警告，称大陆将坚决维护同胞的合法权益，绝不允许此类事件再度发生。 “大陆方面保留采取进一步措施的权利，一切后果由台方承担”。

台湾海巡署当天下午发出声明，指朱凤莲说法并非事实，强调管碧玲第一时间就表达关心；对于此案没有搜证录影导致家属、社会无法迅速了解案情，也已由副署长公开表达歉意。

台湾海巡署并表示，后续会秉持人道关怀立场积极与家属协商，提供具体抚慰方案，期盼给予家属最实质的协助与保障。

台湾政府的大陆委员会也发布新闻稿，再次呼吁陆方必须尊重台湾司法体制，静待台湾检方完成调查及公布客观公正的事实真相，才能使家属尽快得到真正的抚慰。

而在这次翻船事件后，中国海警在厦金海域（台湾称金厦海域）展开常态化执法巡查行动，更一度登上台湾观光船检查。 福建海警巡查的舰艇星期二（2月27日）更增加到11艘，其中两艘再次进入金门禁制水域。

对此，朱凤莲星期三再度重申两岸同属一中，厦金海域自古以来就是两岸渔民传统作业渔场，不存在禁止、限制水域的说法，并指福建海警在“自家海域依法执行公务” ，“执法文明，公开透明，无可厚非”。

此外，她还否认两岸近期对此事的密集谈判是互动“新模式”，并强调泉州红十字会有关人员是受家属委托，与台湾有关方面就善后处理事宜进行沟通，“与两岸协商谈判无关”。 她重申，只有回到九二共识政治基础上来，两岸协商谈判才能恢复。

至于台湾媒体追问，这艘沉没的渔船是三无船舶（无船名、无船舶证书、无船籍港登记），大陆该如何管理这类渔船，朱凤莲则未正面回应，仅强调当下问题的起点就是搞清楚事件是如何发生的，并称大陆方面近年来采取各种措施，加强对渔民出海生产管理，同时在沿海设立台湾渔民接待点，提供各项帮助。