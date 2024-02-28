蔡英文：推动转型正义非针对特定政党

台湾总统蔡英文、候任总统赖清德星期三（2月28日）分别在嘉义、台南出席“二二八”事件77周年纪念活动。 蔡英文表示，民进党政府推动转型正义，并非针对特定政党，而是要对过去威权统治的不法行为负责，深化台湾民主。

赖清德也强调，未来他会团结人民，不让二二八类似事件再次发生。

国民党籍的台北市长蒋万安与前总统马英九下午在台北二二八和平公园出席二二八事件77周年纪念追思会。 身为蒋家第四代的蒋万安，第二度以台北市长身份，为二二八事件表达诚挚歉意。

1947年2月27日，专卖局查缉员在台北市大稻埕天马茶房附近缉烟，打伤烟贩林江迈，政治抗争行动蔓延全台，爆发二二八事件，台湾内部迄今对二二八事件的历史真相有截然不同的看法。

蔡英文在纪念活动致词表示，过去八年，政府推动转型正义工程，完成四部真相调查报告，还原历史真相；也落实受难者名誉回复和赔偿，已受理将近2000件赔偿金申请案，通过核发超过40亿（新台币，1亿7500万新元）赔偿金。

赖清德则表示，他未来上任后会继续推动三项工程：第一，坚定团结人民、守护台湾安全，促进民主、和平、繁荣，绝对不让二二八类似事件再次发生。

第二，不断反省检讨二二八事件，让更多人了解事件本质，避免社会产生误会，进行“国家”重建、社会改造工程。

第三，继续针对“国家”过去所犯下的非法工作进行平反，扩大对受难者及家属的照顾，向社会公布所有真相调查结果，让台湾真正团结。

蒋万安2022年底当选台北市长，2023年首次以台北市长身份出席二二八追思活动时，被抗议民众举布条高喊“杀人凶手、下跪道歉”，一度打断其发言。

蒋万安今年第二度出席台北市二二八纪念活动，“无力者”抗议团体又在场外高喊“蒋万安！要道歉！”被警方隔离在外。 与会的228事件受难者家属代表前去沟通，并带抗议民众到现场献花致意，才平息此事。

对于抗议者希望蒋万安能以蒋家后代身份道歉，蒋万安说，不管过去担任立法委员或现在担任台北市市长，他对二二八这样的历史事件立场都是一致的，希望还原历史真相，抚平伤痕。所以任内一定倾全力将掌握的资料全面公开，促进社会的和解。