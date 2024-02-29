陕西一贪官受贿称为给子孙留家当 退休后购13套房产

（西安讯）中国官方披露，陕西一名腐败官员收受贿赂，退休后使用违纪违法资金在多地购置13套房产，并称是为给子孙“留点家当”。

中共中央纪委国家监委网站星期三（2月28日）刊文披露，陕西省人大常委会农业和农村工作委员会原主任何发理，在2003年至2013年担任陕西省环保厅厅长期间，成为一些不法商人重点围猎的对象。

他多次收受贿赂，并对与自己有利益勾连的企业开绿灯，任这些企业继续污染环境。环境监测统计数据显示，2003年至2012年，陕西全省废水及污染物排放量总体呈现增加之势。

何发理在忏悔书中坦言，“对老板们的礼金红包来者不拒，想给子孙留点‘家当’。”

文章评论称，作为陕西省生态环境的“守门员”，何发理无视污染防治和生态环境保护重要职责，用人民的“绿水青山”换取自己的不义之财，从治污者变成“污染源”，严重败坏了干部队伍风气、破坏了系统政治生态。

文章还披露，何发理2017年退休后，使用违纪违法资金，在多地购置房产13套，并通过将产权登记在亲友名下，掩盖自己实际持有的事实。

资料显示，今年70岁的何发理2021年3月因涉嫌严重违纪违法，接受陕西省纪委监委审查调查并被采取留置措施。同年10月，他被开除中共党籍，取消退休待遇。2022年4月，何发理因犯受贿罪，被判处有期徒刑12年。他被指非法索取、收受他人财物共计4000余万元（人民币，约747万新元）。