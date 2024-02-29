夏宝龙结束访港行程 李家超：北京支持香港言论集会自由

（香港综合讯）中共中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期三（2月28日）结束访港行程。香港特首李家超引述夏宝龙的话称，中央支持港府保护依据相关规定享有的言论、集会、游行示威等自由。

综合《明报》与香港电台报道，夏宝龙一行星期三返回大陆，李家超随后会见传媒时称，夏宝龙过去一周与社会各界会面，参与了多场交流，主题围绕经济发展和地区治理。

为期一个月的香港《基本法》23条立法咨询星期三（28日）结束。在当前的特殊时机，港媒大多相信，夏宝龙此行是为23条立法而来。

李家超称，在经济发展方面，夏宝龙提出三个重点，一是肯定特区政府的工作，二是要坚定发展信心，尤其是在与本地和外国商会座谈时，夏宝龙用事实和数据证明香港强劲的核心竞争力，指出香港的发展前景不是谁想“唱衰”就能“唱衰”。

美国投资银行摩根士丹利亚洲区前主席罗奇此前于2月中旬在《金融时报》撰文称，“香港玩完了”。

此外，夏宝龙也表明，北京将一如既往全力支持香港发展经济、改善民生，全力支持香港巩固提升国际金融中心地位，且对香港的支持“实实在在、持续不断”，更多惠港政策将陆续有来。

李家超称，夏宝龙也强调，中央政府坚定支持特区政府依法保护香港居民的福祉、香港的财产和投资、繁荣和稳定，以及依据有关规定享有的包括言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威等权利和自由。

夏宝龙一行上周四（22日）抵达香港，这是他继去年4月赴港考察六天之后，一年内第二次访港。