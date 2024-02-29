涉向北京提供机密信息 加国华裔科学家被开除

（渥太华综合讯）两名加拿大华裔科学家因涉嫌向北京提供机密信息，被所属的实验室解雇。

据加拿大《环球邮报》报道，加拿大官方披露，华裔夫妻档科学家邱香果和成克定涉嫌向中国发送机密信息，在2021年被所任职的加拿大国家微生物实验室开除。

加拿大政府星期三（2月28日）首次公开这对夫妻档科学家被开除的细节。此前，加拿大政府一直以危害国家安全为由，拒绝公开有关文件和调查记录，加拿大反对党为此联合要求公开相关文件。

官方文件显示，加拿大安全情报局确定邱香果刻意将科学信息和资料转送到中国。加拿大官员引用官方提供的大量文件，指邱香果和成克定对加拿大的经济安全构成切实可信的威胁。

加拿大卫生部长霍兰德说，上述实验室当时出现的安全疏失令人无法接受，但这未对国家安全构成威胁。

位于温尼伯的加拿大国家微生物实验室对人类和动物最危险病原体进行研究，如伊波拉病毒。2019年3月，邱香果负责将伊波拉等病毒样本寄往中国武汉病毒研究所。四个月后，她和丈夫被吊销安全通行证，并于2021年1月被解雇。目前尚不清楚两人是否仍身处加拿大。

据路透社报道，上述事件预料将加剧目前尚未解冻的中加关系。加拿大今年1月以国家安全为由，停止资助被认为有国安威胁的中国合作研究，以防止加拿大先进技术转移到中国等国。

中国外长王毅2月会见加拿大外长乔利时强调，中加经济高度互补，没有根本利害冲突，双方不是对手，更不是敌人，应该成为合作伙伴，并希望加拿大停止炒作“中国威胁论”。