香港财政司长：若市况有变随时再引入楼市辣招

（香港综合讯）香港星期三（2月28日）宣布全面撤销被称为“辣招”的住宅物业需求管理措施，以刺激低迷的楼市。香港财政司司长陈茂波称，如果市场情况有变，可随时再引入楼市“辣招”。

综合《明报》与《星岛日报》报道，陈茂波星期四（29日）出席电台节目时说，相信“撤辣”后香港楼市成交量会上升，待楼市回稳后，发展商将要补充土地储备，政府卖地收入将回升，有信心达到收支平衡目标。

被问及如果全面“撤辣”市况仍然不理想，政府是否已无招数提振楼市，陈茂波回应称，当年“辣招”出台有其特定情况，如炒风强、房屋量供不应求等，如今情况已不存在，政府会密切注视市场如何反应，他呼吁市场要长远观察，不要放大负面可能性。

至于是否担心“撤辣”后楼价再次大升，脱离市民负担能力，陈茂波回应称，如果市场情况有变，可以随时再引入“辣招”，但在正常情况下，就随市场自由发展。

港府星期三宣布，所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税，意味着香港实施了14年、意在抑制炒房风气的楼市“辣招”全面结束。

香港楼市需求近期持续疲软，楼价不断下跌。香港差饷物业估价署星期二（2月27日）公布数据显示，今年1月香港住宅售价指数跌至306.4，是2016年10月以来最低，环比回落1.6%，按年跌幅扩大至逾9.4%，是11个月以来最大。