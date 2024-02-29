台湾立法院八个委员会召委实现“蓝白合”

台湾立法院常设的八个委员会星期四（2月29日）举行召集委员选举，最大在野国民党立法院党团原有意礼让一席召委给另一在野民众党立法院团，换取未来议案上的合作，但国民党基层强烈反弹，且民众党团未指派召委人选，也决议支持国民党召委，最后国民党团和执政的民进党团各拿下八席召委。

立法院常设委员会的召委可以决定各委员会议程，因立法院待审议的数量庞大，哪些议案能够优先审查，掌握排审议程主导权的召委便成为重要角色。

民进党团认为，民众党团和国民党团尽管没有以礼让召委的方式合作，但两党站在同一阵线，持续站在台湾民意的对立面，无助团结台湾。

台湾1月13日举行总统和立委选举，在立法院113席立委中，国民党（蓝）有52席，民进党（绿）51席，民众党（白）八席，另有无党籍立委高金素梅和目前因案被停权的国民党立委陈超明。高金素梅参加国民党团，国民党礼让她成为内政委员会召委。

总统选举过程中， “蓝白合”历经波折最后破局，民进党得以四成选票取得政权。立法院长选举时，白营又曾与绿营商议合作事宜，虽未成局，蓝营基层对白营充满仇视。

国民党团上周在花莲举办三天共识营，党团总召傅崑萁对民众党团释出合作空间，强调保持开放心态。随即传出国民党团拟礼让一席召委给民众党团。

国民党立委对此事本来就有歧见，尤其要礼让财政委员会召委给民众党团副总召黄珊珊的消息传出后，基层支持者的抗议电话打爆国民党立委办公室，还有人扬言要退党，迫使国民党主席朱立伦赶紧强调，此事未定案。

黄珊珊虽担任多年台北市议员，但她只是一位新科立委，在“蓝白合”过程中作风鹰派，与民进党关系相对友好，国民党基层完全无法接受。

民众党团总召黄国昌星期四强调，改革比位置重要，在野党可携手合作，推动福国利民法案，并扮演强力监督执政党角色，故民众党八位立委会全力支持国民党提出的召委候选人。国民党也表达感谢之意，为双方未来在立法院开启良好的互动气氛。

民进党团总召柯建铭批评， “蓝白合作”是与虎谋皮。黄国昌则反呛，台湾民众心中都有一把尺，过去柯建铭只手遮天呼风唤雨的时代已经结束了。