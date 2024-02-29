贵州女企业家向政府讨债未果被捕 学者：或冲击市场和民企信心

中国地方持续债务累累之际，贵州一名女民营企业家据报为黔西的六盘水市承建10个政府项目后，被拖欠工程款高达2亿2000万元（人民币，下同，4200万新元），讨债未果反被控寻衅滋事罪并被捕，引发舆论质疑地方政府“以刑化债”。

面对舆论压力，贵州官方星期三（2月28日）通报已成立调查组审查案件，承诺对侵害民营企业家利益行为严肃追责问责。

据《中国经营报》星期一（26日）报道，贵州少数民族女企业家马艺珈伊（47岁），从2016年开始为六盘水核心腹地的水城区，承建易地扶贫搬迁、幼儿园和小学等10个政府项目，之后持续讨款八年未果。水城区政府一度提出以1200万元化解总额可能达2亿2000万元的债务，被马艺珈伊和代理律师拒绝。

去年底，马艺珈伊被地方公安以涉嫌寻衅滋事刑拘。此前，为她代理债务执行的律师、律师助理等10人，因曾在社交媒体发布相关债务、诉讼信息，也被指涉嫌寻衅滋事被刑拘。

事件本周在中国网络引发高度关注，部分舆论质疑地方政府是在“以刑化债”。

水城区政府星期二（27日）回应事件，对拖欠企业约2亿2000万元，以及要以1200万元化解债务予以否认，并指马艺珈伊承建的10个项目共计金额近1亿6333万元，目前已支付近1亿4671万元，还款近九成。不过，这意味着当地还拖欠企业逾1662万元。

水城区政府也指马艺珈伊前年10月以来涉嫌侵犯公民个人信息、寻衅滋事，去年11月被公安机关刑拘，隔月被捕，目前案件已移送检察机关审查起诉。

贵州省政府星期三宣布，已成立由省检察院牵头的调查组，全面审查这起案件。贵州政府也承诺清理历史遗留问题，对侵害民营企业家利益的行为严肃追责问责，着力营造市场化、法治化的营商环境。

此前一天，贵州中共省委、省政府才召开全省大会，宣示以营商环境大改善促进民营经济大发展。贵州省委书记徐麟会上要求下更大功夫狠抓营商环境大改善，打造诚信、清廉、高效环境，更好以法治护航民营经济高质量发展。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，地方政府以强势姿态，包括动用公检法等力量处理事件，让企业显得弱势，因此目前舆论场才出现更多对民营企业家的同情。他指出，这起事件无论调查结果如何，都已一定程度冲击市场及民企信心。

另一方面，中国央视上月播出反腐专题片，披露贵州原政协副主席李再勇案情，指他在2013年至2017年主政六盘水期间违规举债融资，三年多来当地新增债务达1500余亿元，债务增长率超过300％，造成重大债务风险。马艺珈伊就是在李再勇任上承接六盘水的项目。

61岁的李再勇曾长期在贵州工作，去年3月被查，被指大搞劳民伤财的“政绩工程”，11月被“双开”（开除中共党籍和公职）。他今年2月7日因涉嫌受贿、滥用职权在重庆被起诉。

唐任伍研判，贵州女企业家向官方追债引发的风波，可能是地方官员大搞政绩工程的后遗症之一，相信中央下来将加码管制规范地方大员，进一步遏制债留后任的问题。