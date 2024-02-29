中共政治局讨论政府工作报告稿 要求营造可预期的政策环境

（北京综合讯）中国两会（全国人大、政协年会）召开前夕，中共政治局讨论《政府工作报告》稿，要求积极的财政政策要适度加力，稳健的货币政策要灵活适度，同时要营造稳定透明可预期的政策环境。

中国两会将在下周召开，中国总理李强将在下周二（3月5日）的全国人大会议上，代表国务院做《政府工作报告》。报告将披露中国经济今年的预期增长目标，阐述各领域的施政计划。

据新华社报道，中共政治局星期四（2月29日）召开会议，讨论国务院拟提请全国人大会议审议的《政府工作报告》稿。中共总书记习近平主持会议。

会议强调，做好今年的政府工作，要按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强。

会议也要求，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

会议还提出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。

关于积极财政政策的“适度加力”，官媒《人民日报》今年初引述中国财政部部长蓝佛安说，今年的“适度加力”将主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。