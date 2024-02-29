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中共政治局讨论政府工作报告稿 要求营造可预期的政策环境

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发布 / 2024年2月29日 10:46 PM
中国即将于下周举行全国两会，一名男子在中国共产党历史博物馆的屏幕前拍摄中国国家主席习近平的视频。（法新社）
中国即将于下周举行全国两会，一名男子在中国共产党历史博物馆的屏幕前拍摄中国国家主席习近平的视频。（法新社）

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（北京综合讯）中国两会（全国人大、政协年会）召开前夕，中共政治局讨论《政府工作报告》稿，要求积极的财政政策要适度加力，稳健的货币政策要灵活适度，同时要营造稳定透明可预期的政策环境。

中国两会将在下周召开，中国总理李强将在下周二（3月5日）的全国人大会议上，代表国务院做《政府工作报告》。报告将披露中国经济今年的预期增长目标，阐述各领域的施政计划。

据新华社报道，中共政治局星期四（2月29日）召开会议，讨论国务院拟提请全国人大会议审议的《政府工作报告》稿。中共总书记习近平主持会议。

会议强调，做好今年的政府工作，要按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强。

会议也要求，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

会议还提出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。

关于积极财政政策的“适度加力”，官媒《人民日报》今年初引述中国财政部部长蓝佛安说，今年的“适度加力”将主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。

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