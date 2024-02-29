翻船案两岸协商仍无果 国台办主任宋涛指民进党草菅人命

金门翻船案延烧16天，两岸代表星期四（2月29日）再谈两轮仍无果。同天，中国大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛在上海会见国民党副主席夏立言时，痛批民进党政府草菅人命、冷漠无情。

一艘大陆快艇2月14日在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）的海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，其中两人送医抢救不治。

两岸代表至今仍无法达成善后共识，双方从2月23日至29日开了11轮闭门会议。星期四上午10时许在金门浯江饭店开了50分钟会议后，双方代表脸色铁青离场。

双方下午4时复谈半小时，大陆代表离开时表情明显和缓，台湾代表留下继续开会超过两小时。陆方以泉州台办副主任兼晋江红十字会高级顾问李朝晖为首，台方则以海巡署副署长许静芝为首，陆委会和海基会代表也加入会议。

据《联合早报》了解，陆方要求比照2013年台湾渔船“广大兴28号”遭菲律宾公务船人员开枪导致船长身亡一事的模式处理。当时菲律宾同意让台湾派调查团赴菲调查并登船验枪，台方也让菲方派团赴台调查。不过，针对金门翻船案，台方从未松口让陆方派员赴台调查。

对于陆方领回遗体的要求，双方也未达共识，据知台方已从起初明确拒绝，到考虑由大陆民间渔船在两岸中线水域接回遗体。

另外，率团访陆七天的夏立言受邀在星期四傍晚到上海和平饭店与国台办主任宋涛会面。

针对翻船案，新华社引述宋涛表示：“对民进党当局无视大陆渔民生命财产安全、伤害两岸同胞感情的恶劣行径，我们决不容忍、决不姑息。”

台媒《联合报》也引述宋涛痛批民进党当局粗暴对待大陆渔民，“草菅人命、冷漠无情”。夏立言则承诺会敦促监督民进党政府妥善处理，尽快发掘事实，并称可通过立法院机制和全民力量来促成此事。

针对两岸协商无果，台湾中华亚太菁英交流协会前秘书长王智盛接受《联合早报》采访时评估，两岸目前针对善后安排的沟通，是陷入僵持但没破局、未达共识但有进展。

他说，国台办发言人朱凤莲已在星期三记者会定调，指陆方是家属委托红十字会进行善后沟通，与两岸协商谈判无关，如今陆方又传出要以“广大兴”模式来调查真相，在事件已高度政治化和升温的氛围下，这不失为可能解套的方向。

王智盛说，两岸代表预料要等气氛缓和几天后才会有突破性进展。他研判，国台办发言人和主任连续高调发言，或许显示陆方希望在3月初两会（全国人大、政协年会）之前处理好此事。

他指出，这起翻船案已非单纯的两岸事务，尤其日本和菲律宾等与中国大陆有渔权和海权纠纷的国家，都高度关注北京如何处理，担忧将来大陆渔船和海警与他们发生冲突时，类似模式会成为处理海上执法权、管辖权甚至主权之争的参照基准。