美驻港澳总领事警告 香港互联网审查日趋大陆化

（香港彭博电）美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）受访时警告，香港的互联网审查制度正日趋中国大陆化。

梅儒瑞星期四（2月29日）接受彭博社采访时警告，香港日渐收紧对互联网审查，令人担忧大陆对自由的打压，将降低香港作为全球金融中心的吸引力。这是梅儒瑞2022年5月上任以来，首次接受媒体采访。

他告诫，因为连接性问题和对数据安全的担忧，让部分美国公司人员到访香港时使用即用即丢式电话和笔记本电脑。

梅儒瑞说：“香港从互联网剔除某些内容，并对某些网站实施封网，显示互联网审查尺度正在滑坡，一旦开始，哪里是尽头呢？”

香港律政司去年6月入禀高等法院申请禁制令，禁止公众人士在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》，凸显西方科技巨企谷歌和Meta平台所面对的营运风险。

香港的互联网供应商也对少数网站实施封网，包括以英国为基地的人权组织香港监察。港府以维护国家安全为理由，为这些行动辩护。

虽然香港互联网上大部分网站仍然任由浏览，但最初的限制引发外界对中国大陆加强管制的关切。许多西方互联网平台在大陆被封网，批评政府言论在例行审查中被移除。外界担心，此做法将扩大至香港。

在梅儒瑞提出批评之际，香港正努力提振其国际商业中心地位，并吸引旅客到访以改善衰退中的经济。

梅儒瑞说：“释放黎智英等因政治表达而被扣押在监狱的人们，要比主办金融峰会和旅游推介活动更能改善香港的形象。”

梅儒瑞呼吁港府，向商界保证致力维护自由开放的互联网环境和亲商的数据管理系统。他说：“我们当然希望与香港保持更好的关系，所以香港需要停止（在互联网审查尺度）继续滑坡。我们希望持续保持良好的经济关系，坦白说，我们的优先考量是政治空间。”