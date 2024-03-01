台湾国防部：中华电信涉台军事政府文件遭黑客窃取

（巴黎/台北综合讯）台湾电信公司中华电信据报被黑客窃取了敏感信息，包括军事和政府文件在内，并在暗网上出售。台湾国防部星期五证实这一消息。

据法新社报道，台湾国防部星期五（3月1日）在一份声明中称，中华电信资料外泄事件涉及到军队、外交部、海岸巡防署和其他单位的文件。

国防部声明，事件涉及的空军合同并非机密信息，海军与政府部门之间的通信也不包含机密信息，强调已要求相关承包商加强信息安全控制，防止事件进一步发生。

TVBS新闻网星期三（28日）报道，在暗网出售的文件为中华电信内容大小为1.7TB的资料，号称有内部文件、7000多个资料库、政府采购合约，例如台湾海军司令部“租用中新一号后续卫星转频器”等。

相关资料还有台湾外交部三年前与瑙鲁资通讯合作案会议前摘要、中华电信去年帮海巡署巡护九号舰艇安装和启用卫星通讯等，并疑似有台湾总统官邸对面的电路图。

中华电信星期四（29日）公告说，已全面启动相关检视与资讯安全防御机制，积极展开调查，强调目前评估事件对公司营运尚无重大影响，将持续强化网路资安管控以确保资料安全。

台湾国防部与中华电信的声明中，均未指明黑客的身份，也没有说明发动攻击的源头。

微软去年8月也发布一份报告称，被称为“亚麻台风”的黑客组织疑与中国大陆政府有联系，该组织至少在2021年便锁定了台湾的政府机构、关键制造业、信息技术组织，积极进行间谍活动。