习近平吁加速构建充电基建网络 支撑新能源汽车快速发展

中共总书记习近平要求加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展，一周内二度为中国汽车产业发展注入利好因素。中国总理李强也要求积极开展汽车等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

受利好消息提振，在港汽车股星期五普遍造好，小鹏汽车、蔚来分别上涨8.2％、6.2％。

受访学者分析，中国高层近期鼓励汽车消费，旨在短期实现经济稳增长，但长远也将加大基建投资力度，推动新能源车下乡。

习近平星期四（2月29日）主持政治局集体学习，要求进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系。习近平也要求发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，把能源技术及相关产业、培育成带动中国产业升级的新增长点，促进新质生产力发展。

中国汽车销售今年开局不利，并持续面临内外挑战。中国乘用车市场信息联席会数据显示，中国1月份新能源汽车销量环比下降30％。美国总统拜登星期四则宣布，已命令商务部调查中国电动汽车和其他联网汽车，对美国构成的国安风险，可能影响中国汽车出口美国。

为提振中国汽车国内销量，习近平上星期五（2月23日）主持召开中央财经委员会会议时，要求鼓励汽车等传统消费品以旧换新。

中国总理李强星期五（3月1日）主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

重庆大学经济学教授姚树洁接受《联合早报》采访时指出，作为新兴战略性产业的新能源车、智能网联车，目前已成为中国打造新质生产力的重要内容之一，去年以来发展势头良好，但产业长期面临一定程度饱和，外部挑战也影响出口。

新质生产力由习近平去年9月在黑龙江考察时首次提出，指的是通过科技不断突破创新，催生的新生产力。

鼓励汽车消费扩大内需

盼加强技术创新提高获利

姚树洁分析，中国高层目前通过鼓励汽车消费扩大内需，更多是着眼于短期实现经济稳增长，但长远也考虑通过更多投资加强技术创新，提升基础和应用研究，以期提高中国车企获利能力。

姚树洁研判，加大充电系统的布局，对新能源车下乡至关重要，相信中央将进一步推动充电桩标准化，并在城市以外一些人口密度较高的地区进行更多试点。

中国工厂活动连续五个月萎缩、经济复苏持续不稳之际，习近平星期四也主持召开中共政治局会议，要求加大宏观调控力度，统筹扩大内需，增强经济活力、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。

野村中国首席经济师陆挺星期五预期，中国疲弱的经济增长势头将延续至3月份，预计第一季同比将仅增长4％，比去年第四季放缓1.2个百分点。

姚树洁分析，中国目前投资增长率偏低，仅靠消费无法长期拉动经济。他认为，中国目前应考虑适度增加财政赤字，加大对社会服务、教育医疗等领域投资，这不仅能更有效提振居民消费需求，也能应对目前经济陷入通缩的风险，对中国后期发展更有利。