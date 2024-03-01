台前参谋总长李喜明示警 金门翻船案勿擦枪走火

台湾前参谋总长李喜明星期五（3月1日）示警，台湾若以抗中保台方式处理金门翻船事件，中国大陆有千百种方法让台湾灰头土脸，包括找到借口拿下金门。他说，涉及两条大陆人命，台湾必须慎重处理，避免擦枪走火。

李喜明在2017年至2019年担任参谋总长，是当时台湾最高军阶将领。他星期五参加《风传媒》10周年社庆论坛《动荡中的繁荣》谈地缘风险，两度以翻船案为例提出他的担忧。

一艘大陆快艇2月14日进入金门海域，被台湾海巡艇追缉后翻覆，酿成两名大陆渔民身亡。两岸代表针对善后安排进行了11轮闭门会议仍无结果，星期五白天没有开会，据传到深夜才准备开第12轮会议。

两岸代表磋商不顺，相信与两岸政治领袖互呛有关。中国国务院台湾事务办公室主任宋涛星期四在上海会见国民党副主席夏立言时，痛批民进党政府草菅人命、冷漠无情；夏立言则承诺敦促监督民进党政府妥善处理。

民进党星期五在脸书指责中共官员扭曲事实、夏立言“附和中方有损格调”，令台湾人生气难过。民进党立委林楚茵更批评夏立言，是想让台湾门户洞开、准备弃械投降的“现代吴三桂”。

李喜明在演讲时点评，如果台湾继续用一贯的抗中保台方式处理，金门翻船事件会很难解决。他认为，其实大陆有千百种方法让台湾灰头土脸，光这两条人命，就可以让北京方面大做文章，甚至可以直接拿下金门。​不过，​他评估大陆还不想闹成这样，毕竟目前拿下金门没什么好处，也可能还没准备好，或认为时机还不对。

他也提到2013年台湾渔船“广大兴28号”遭菲律宾公务船人员开枪，导致船长洪石成身亡的事件，指当时台湾死了一个人都把军舰开出去抗议，要求菲律宾道歉。如今则是人命出在中国大陆身上，此事必须慎重思考，不能变成擦枪走火的事件。

台湾在广大兴号事件，向菲律宾提出“正式道歉、调查惩凶、损害赔偿、渔业谈判”等四大诉求。针对金门翻船案，之前台媒有传台方将朝过失致死罪的方向处理，因此陆方要求比照广大兴事件模式处理。但台方随后澄清并没认定“过失致死”，也不接受广大兴事件的道歉和赔偿模式，至今连书面致歉和抚慰金也没谈妥。

李喜明在演讲中也分析，在去年11月中美元首“习拜会”达致共管台湾的默契后，各方评估2027年大陆攻台的威胁减少。但李喜明认为，中国国家主席习近平是台海局势最大的变数。若习近平续任至2032年，到时已经79岁，为了巩固政权和历史定位，甚至转移内部经济恶化的危机，不排除直接对台动手。

李喜明强调，台湾要避战，就必须通过打造可信的军事威胁，以及不伤害大陆核心利益的可信保证，才能建立吓阻大陆动武的有效威慑。