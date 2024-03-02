新闻人间：被批“冷血”却持续“忍耐”的管碧玲

中国大陆渔船在金门海域与台湾海巡艇碰撞翻船，导致两人死亡事件逾半月，两岸多次沟通未果，台湾内部对如何善后也无共识。

海洋委员会主任委员管碧玲星期五（3月1日）在立法院表达希望此事尽快落幕，两岸关系朝正向发展。不过，台湾政府对此事件说法一变再变，行政院会2月29日定调为海上执法个案，“没有同仁疏失、没有书面道歉”。曾称“朝过失致死侦办”的管碧玲，也改口坚称“没有疏失”，大陆代表疑因不满，集体缺席星期五沟通会议。

中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲罕见于星期三（2月28日）记者会，指名道姓谴责管碧玲把此事“当成个人政治表演，隐瞒真相、推诿卸责、谎话连篇。不仅对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断设置障碍，极为冷血、为人不齿”。

台媒发现国台办记者会全程在脸书直播时，观看清单中有管碧玲的脸书帐号。管碧玲星期五被媒体包围时，称雷达航迹图等资料都在检察官手中，强调台湾司法值得信任。

中天新闻台记者林宸佑一路追问管碧玲如何看待国台办批其冷血之事，管碧玲突然伸出右手摸林的脸，轻柔地说：“你看看我的体温。 ”

林宸佑事后在脸书发文说：“这个摸脸杀，...手是热的，我没说谎，但心呢？”

台湾在野的国民党和民众党都从人道出发，要求民进党政府将心比心；国民党人士更要求，比照2013年台湾渔船广大兴号越界菲律宾被枪杀事件，两岸一起验尸、验船，尽速查明真相，追究责任。但民进党指责“国民党护航违法中国船只”。

此间舆论多质疑政府隐匿两船“碰撞”真相，海巡署违反海域执法作业规范未曾录影等。海巡署“吹哨者”向国民党立委徐巧芯提供资料，揭穿海巡署称大陆渔船五分钟翻覆的谎言，海巡署承认记错时间，仍未交待消失的35分钟发生什么事？

故评论人士不断追问，即使当下没有录影，至少有雷达航迹图以及海巡艇与指挥中心通联纪录，究竟是谁下令扣船，导致悲剧发生？是管碧玲想要有业绩更上一层楼，或是更高层人士刻意要制造两岸冲突？

1956年出生的管碧玲，早年在大学任教，2000年应时任高雄市长谢长廷之邀借调担任新闻处长；2004年当选立委，连任五届，被视为谢长廷人马。

管碧玲想参选高雄市长，因当时的高雄市长陈菊要栽培自己的子弟兵刘世芳而被排挤。她长期在立法院教育委员会问政，受时任行政院长赖清德赏识，一度欲提拔她担任教育部长，但因其去职牵动立委补选，且蔡英文政府为了“卡管案”焦头烂额，属意叶俊荣善后。直至2023年1月陈建仁组阁，管才出任海委会主委。

在处理此事过程中，管碧玲起初是鹰派，大陆方面派出海警船启动强势巡查，管还称“不必停留，通知海委会驰援”，强调“烽火中的白色百合花！一面承受烽火，一面埋头苦干！”直至美国敦促各方克制后，她一度在脸书发文称“摧毁海巡士气，到底符合谁的利益？！”随即删文，改称“决定再忍耐！”

此事件不仅关系管碧玲的乌纱帽，若此事未能在大陆两会（人大、政协）结束前妥善处理，届时台湾可能会更为被动。