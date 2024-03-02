中国据报将在全国两会宣布发行1万亿特别国债

（北京路透电）中国可能在全国两会期间公布适度的经济刺激措施，包括发行1万亿元人民币（1892亿新元）的特别国债，以支持食品及能源等战略产业。

据路透社星期五（3月1日）报道，中国将在两会（全国人大、政协年会）期间公布适度刺激经济措施，以稳定经济发展，但难有突破性政策来解决中国深层次的经济结构失衡问题。

报道称，面对房地产危机、通货紧缩、地方债等问题，中国领导人需要做出重大政策决定，为经济长期发展奠定基础，但中国经济已陷入困境，因此全国人大的议程将集中在对经济的短期支持上。

中国国务院总理李强预计将在其任内的首份政府工作报告中，把2024年经济增速目标定在同比增长5%左右，让中国可以完成此前定下的在2035年达成经济总量或人均收入翻一番的目标。

不过，达成这个目标需要更多的财政刺激。一名不愿具名的政策顾问说，今年中国要实现5%的经济增速，将面临更大压力。

路透社预计2024年中国仍将财政赤字率控制在3%，但会通过发行1万亿元人民币的预算外特别国债来支持食品和能源等战略产业。

花旗分析师预计，发行的特别国债、加上3%的赤字和3.8万亿元人民币的地方政府固定发行额度，将为经济增长贡献约1个百分点。

中国去年10月发行1万亿国债，包含年财政赤字中，导致去年的财政赤字率从3%提高至3.8%。

政府料将继续支持新基建和先进制造业

前述政策顾问也说，随着投资公路、铁路和桥梁等传统基建的回报率越来越低，政府的投资支出将向5G电信、人工智能和大数据等新基建方向倾斜。

中国政府也将继续向创新科技和先进制造业投入资金和资源支持，以响应中国国家主席习近平发展新质生产力的号召。不过，有分析人士批评，持续资金补贴将加剧工业产能过剩、通货紧缩，以及与西方的贸易紧张关系。