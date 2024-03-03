张晓明被免中国全国政协副秘书长 官方仍以“同志”称呼

（北京／香港综合讯）中国全国政协常委会会议免去张晓明的政协副秘书长职务，但官媒报道仍以“同志”称呼他。香港政界人士称，官方或对张晓明另有工作安排。

据新华社报道，全国政协常委会会议星期六（3月2日）在北京闭幕，会议“通过关于免去张晓明同志第十四届全国政协副秘书长职务的决定”。不过，官媒报道没有披露他下来的去向。

据Now新闻台报道，身兼全国人大常委的香港立法会议员李慧琼星期天（3日）受访时说，尊重和信任中央的人事变动，并称相信张晓明的任免必定是综合考虑，“对我们未来工作，相信是有实际需要”。

网媒“香港01”引述一名曾与张晓明经常交流的不具名建制派政党成员说，目前只是宣布张晓明免职，可能中央对他未来的工作另有安排。

公开资料显示，今年61岁的张晓明1986年加入中国国务院港澳办，在港澳领域工作长达36年。

他曾参与香港《基本法》起草、临时立法会设立、香港特区筹备委员会秘书处的工作，也经历了2014年占中运动、2015年政改方案被否決、以及2019年反修例风波等重大事件，并担任过中联办主任、国务院港澳办主任等职务。

2019年香港爆发反修例运动，港澳办之后改组，2020年全国政协副主席夏宝龙兼任港澳办主任，张晓明改任港澳办常务副主任。2022年6月，他调任全国政协副秘书长（保留正部级），直到此次被免职。