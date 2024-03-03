两会对台或维持“战略主动”总基调 学者：做的会比说的多

中国两会（全国人大、政协年会）星期一（3月4日）登场，对于今年大陆对台政策走向，受访学者研判，政府工作报告论述应离不开对台工作会议提出的“战略主动”总基调；实际则会利用中美关系趋缓机遇期，强化打击台独，让台海内海化成为既成事实。

每年春节前后举行的中共中央对台工作会议，历来被视为北京当年度对台政策风向标，去年一度延至5月召开，今年则恢复到2月22日至23日举行。 在历经民进党籍的赖清德赢得台湾总统大选后，两岸接连爆发M503航线、厦金海域（台湾称金厦海域）翻船争端，也令会议内容格外受关注。

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁在会中以“锐意进取、克难前行”形容过去一年的对台工作，并称巩固、扩大了国际社会坚持“一个中国”的格局。

关于今年的对台工作，王沪宁提出，要进一步掌握实现完全统一的“战略主动”，并强调要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程。

官媒新闻稿措辞

强度主动性明显增加

对比去年与今年会议后官媒发布的新闻稿，王沪宁去年提出“坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整”，今年则升高为“坚决打击台独分裂、遏制外部势力干涉”，强度与主动性明显增加。

促融方面，王沪宁今年提出要扩大两岸各领域交流合作，深化两岸融合发展；推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。 这也同样呈现主动性。

北京联合大学台湾研究院副院长李振广接受《联合早报》采访时指出，大陆过去往往是被动对台方行动做出反制，但现在确实担忧赖清德上台后的台海局势，因此未来将主动出击 ，包括加强舆论引导，明确打击台独势力、遏制外部势力干涉等。

而在对台工作会议之后，中国全国两会也将登场，中国国务院总理李强3月5日将在全国人大会议开幕式上发表政府工作报告，其中同样将提到大陆今年的对台政策规划。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤对本报分析，大陆今年的政府工作报告对台论述，应离不开对台工作会议的“战略主动”总基调，并且“做的会比说的多”， 在打击台独、遏制外部势力干涉上，将有更多实际作为。

以这次大陆渔船在金门翻覆后，北京对厦金海域实施常态化执法为例，王信贤研判，大陆早就准备好这些推进台海内海化的手段，只是藉由偶发的事务性问题抛出，目的在于取得实质法理进展，“让更多事情成为既成事实”。

他认为，随着美国进入总统大选周期，拜登政府会尽可能避免台海发生意外，因此不愿主动涉入M503航线、厦金海域等两岸争端。 台湾在缺乏美国实质声援下，难以强硬回应；北京也势必会利用这段战略机遇期，对台步步紧逼。

李振广受访时也提到，即便渔民遇难事件的善后问题落幕，大陆仍会继续在相关海域行使管理权、管辖权和治理权；这种管理方式也很可能进一步制度化、常态化。

李振广指出，由于台湾过去承认九二共识和两岸同属一个中国，双方可以通过协商谈判解决问题；但现在双方失去了进行协商对话的政治基础， 大陆只能按照自身的原则意愿单方面解决问题。

就在两会召开的前两个星期，台湾政治大学选举研究中心发布的最新调查显示，台湾民众认同自己是中国人的比率为2.4%，创1992年以来新低；而在台湾民众统独立场趋势分布上，希望永远维持现状的比率达33.2%，也创下1994年调查以来新高。 这显示台湾民众的文化认同与大陆显著分歧，且“不统”仍是主流民意。

学者：北京或采取更多行动防范“文化台独”

王信贤认为，这就是为什么北京非常关注“去中国化”问题，在对台工作会议上特别重申要推动两岸共同弘扬中华文化。 他研判，北京在防范“文化台独”上，可能会采取更多行动。

他进一步指出，这次对台工作会议也提到巩固、扩大国际社会坚持“一个中国”格局，对照先前大陆与瑙鲁建交公报中提及《联合国第2758号决议案》，以及中共中央外事工作委员会办公室主任王毅出席慕尼黑安全会议时提及《开罗宣言》《波茨坦公告》，意味着北京未来会进一步从国际范围，争取对“一个中国”的历史诠释权与国际话语权。

北京或会加强对台施压

确保赖清德就职演说慎言

这次两会后，再过约两个月，赖清德政府将于5月20日正式上任。 外界普遍认为，这段时间里，北京会加强对台施压，确保赖清德的就职演说不会出现意外内容。

对此，上海东亚研究所副所长包承柯受访时指出，赖清德当选后台湾停止开放旅行社组团赴陆，这次渔船翻覆事件又迟迟不愿公布真相，这让大陆对台印象更加恶化 。

包承柯认为，赖清德若想改善两岸关系，让情势恢复和平稳定，就必须在冻结台独党纲上有非常明确的表态。