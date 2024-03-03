翻船事件已就抚慰金达成共识 陆方代表续留金门

（金门综合讯）陆台代表关于金门翻船事件的最新会谈仍无结论，不过金门籍立委透露，两岸已就抚慰金达成相当的共识。台方官员已陆续离开金门，陆方家属入台证则获延三天。

综合《联合报》《自由时报》等报道，陆台双方星期天（3月3日）就金厦门海域翻船事件举行第15场闭门会谈。由于大陆方面星期一（4日）起召开“两会”，海巡署4日也要在台湾立法院进行专题报告，星期天被视为取得进展的关键时刻。

双方星期天上午在续谈约75分钟后，对于事故发生时的“碰撞”一词，以及其所衍生的责任归属各执一词，导致双方一直停留在类似关键问题上打转，未达成共识。

不过，金门籍立委陈玉珍星期天透露，两岸已就抚慰金达成相当的共识，且目前双方沟通的分歧点已经相对减少。

台湾海巡署、陆委会等官员由于要准备星期一在立法院的专题报告，星期天下午陆续离开金门。

陆方家属团被问及是否返航时称“不急”。消息人士称，陆方的入台证已延期三天，后续要等台湾相关单位完成专题报告后，才能续谈。

星期天的会谈前，陆台代表已连续两天举行闭门会谈。星期五（3月1日）双方似乎已朝着共识方向前行，但星期六再次陷入僵局。

另外，在上述专题报告正式开始前，台湾朝野还因专题报告的名称展开交锋。海委会主委管碧玲表示不接受《金门撞船案：翻船执法过程及后续处理》的名称，因其违背事实的名词定位。

海委会早前送至立院的书面报告，所用标题为《海洋委员会海巡署针对“113年2月14日取缔‘大陆籍快艇’事故案”专案报告》。

立法院内政委员会本周轮值召委、无党籍立委高金素梅则称，专题报告名称来自海巡署记者会。