两会开幕前夕 中国官方再就经济信心喊话

在经济复苏乏力、社会预期偏弱，国际形势不乐观的大环境下，经济课题是今年中国两会（全国人大、政协年会）最大焦点，官方在首场发布会上信心喊话，强调中国经济长期向好态势将持续巩固和增强、“前景光明”。

中国媒体则在两会开幕前，引述六大券商首席经济学家的预估称，中国政府将把今年全年经济成长目标设定在大约5%。

中国两会首场媒体活动、全国政协会议新闻发布会星期天（3月3日）下午3时举行，中国当前受楼市低迷、青年就业难等挑战笼罩，经济课题尤关注。

十道提问中，有三道和中国经济有关，涉及经济高质量发展、促进就业以及民营经济发展，其他提问大多聚焦政协的作用和例常工作。共有两家外媒获得提问机会。

面对外界对中国经济前景的质疑，中共高层自去年12月中央经济工作会议以来多次呼吁要“唱响中国经济光明论”。

全国政协会议新闻发言人刘结一在回应有关经济的提问时，也寻求为市场注入信心。

他引述中国春节期间国内出游人次、旅游消费增长了三四成等数据，强调“人民群众提升生活品质的需求蕴含着巨大消费潜能，是拉动经济发展的强劲动力”。

刘结一称，展望未来，中国“经济韧性强、潜力大、活力足，推动高质量发展具有良好基础和有利条件，经济长期向好态势将持续巩固和增强，前景光明”。

在谈到民营经济时，刘结一说，“在宏观经济持续向好的大趋势下，民营经济前景可期，民营企业大有可为”。

中国总理李强将在星期二（3月5日）上午的全国人大会议开幕式上，发表任内首份政府工作报告，并公布国内外瞩目的经济增长目标。多年来，除了特殊的例外年份，中国几乎都不会偏离目标太远，因此这个目标也预示了中国这一年的经济状况。

中国去年国内生产总值（GDP）同比增幅为5.2％，优于去年3月设定的5％左右的增长目标。超过半数省市今年已调低经济增长目标，多数省市把目标定在5%左右。

据《中国基金报》星期天报道，中信证券、中国银河、广发证券、川财证券、国金证券、中航证券的首席经济学家预计，中国今年的全年经济成长目标将继续设定在5%左右。

政协新发言人亮相 未触及敏感对外关系和两岸议题

刘结一是1983年中国两会开始举行新闻发布会以来的第16任政协会议新闻发言人。全国政协主席会议去年12月确定刘结一的这项新职务后，这是他首次主持政协会议新闻发布会。

今年67岁的刘结一曾在中国外交系统工作多年，担任过外交部部长助理、中共中央对外联络部副部长、中国常驻联合国代表、大使；他也曾担任中共中央台办、国务院台办主任。

在过去几年的政协会议新闻发布会中，台湾问题和中国对外关系也被触及。但这次提问的媒体都未触碰敏感的外交热点和两岸议题，仅有一道提问和一带一路有关。

刘结一在1小时10分钟的发布会上大多神情严肃，回应提问时语速沉稳，不时低头看桌上的讲稿。直至离场时，他才在新闻发布厅门口，转头向记者露出轻松微笑。