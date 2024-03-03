两会开幕前夕 中国官方再就经济信心喊话

黄小芳

北京特派员

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发布 / 2024年3月3日 11:31 PM
中国全国政协会议新闻发布会时隔四年首次恢复免隔离的线下采访模式，参会媒体人数今年不再受限。数百名记者星期天（3月3日）出席发布会，但来自外媒的洋面孔目测比过去几年少。（新华社）
中国全国政协会议新闻发布会时隔四年首次恢复免隔离的线下采访模式，参会媒体人数今年不再受限。数百名记者星期天（3月3日）出席发布会，但来自外媒的洋面孔目测比过去几年少。（新华社）

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在经济复苏乏力、社会预期偏弱，国际形势不乐观的大环境下，经济课题是今年中国两会（全国人大、政协年会）最大焦点，官方在首场发布会上信心喊话，强调中国经济长期向好态势将持续巩固和增强、“前景光明”。

中国媒体则在两会开幕前，引述六大券商首席经济学家的预估称，中国政府将把今年全年经济成长目标设定在大约5%。

中国两会首场媒体活动、全国政协会议新闻发布会星期天（3月3日）下午3时举行，中国当前受楼市低迷、青年就业难等挑战笼罩，经济课题尤关注。

十道提问中，有三道和中国经济有关，涉及经济高质量发展、促进就业以及民营经济发展，其他提问大多聚焦政协的作用和例常工作。共有两家外媒获得提问机会。

面对外界对中国经济前景的质疑，中共高层自去年12月中央经济工作会议以来多次呼吁要“唱响中国经济光明论”。

全国政协会议新闻发言人刘结一在回应有关经济的提问时，也寻求为市场注入信心。

他引述中国春节期间国内出游人次、旅游消费增长了三四成等数据，强调“人民群众提升生活品质的需求蕴含着巨大消费潜能，是拉动经济发展的强劲动力”。

刘结一称，展望未来，中国“经济韧性强、潜力大、活力足，推动高质量发展具有良好基础和有利条件，经济长期向好态势将持续巩固和增强，前景光明”。

在谈到民营经济时，刘结一说，“在宏观经济持续向好的大趋势下，民营经济前景可期，民营企业大有可为”。

中国总理李强将在星期二（3月5日）上午的全国人大会议开幕式上，发表任内首份政府工作报告，并公布国内外瞩目的经济增长目标。多年来，除了特殊的例外年份，中国几乎都不会偏离目标太远，因此这个目标也预示了中国这一年的经济状况。

中国去年国内生产总值（GDP）同比增幅为5.2％，优于去年3月设定的5％左右的增长目标。超过半数省市今年已调低经济增长目标，多数省市把目标定在5%左右

据《中国基金报》星期天报道，中信证券、中国银河、广发证券、川财证券、国金证券、中航证券的首席经济学家预计，中国今年的全年经济成长目标将继续设定在5%左右。

政协新发言人亮相 未触及敏感对外关系和两岸议题

刘结一是1983年中国两会开始举行新闻发布会以来的第16任政协会议新闻发言人。全国政协主席会议去年12月确定刘结一的这项新职务后，这是他首次主持政协会议新闻发布会。

今年67岁的刘结一曾在中国外交系统工作多年，担任过外交部部长助理、中共中央对外联络部副部长、中国常驻联合国代表、大使；他也曾担任中共中央台办、国务院台办主任。

在过去几年的政协会议新闻发布会中，台湾问题和中国对外关系也被触及。但这次提问的媒体都未触碰敏感的外交热点和两岸议题，仅有一道提问和一带一路有关。

刘结一在1小时10分钟的发布会上大多神情严肃，回应提问时语速沉稳，不时低头看桌上的讲稿。直至离场时，他才在新闻发布厅门口，转头向记者露出轻松微笑。

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