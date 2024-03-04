于泽远：今年两会有哪些看点？

一年一度的中国两会（全国人大、全国政协年会）将于3月4日在北京开幕。从3月3日全国政协新闻发布会上记者“一座难求”的情况看，今年的两会已基本摆脱2020年以来冠病疫情的影响，恢复到疫情前的热闹景象。

3月4日开幕的是全国政协会议，中国高层将悉数出席会议。但政协会议只是两会的“开胃菜”，两会的“主菜”是3月5日开幕的全国人大会议，中国总理李强将在会上宣读他上任以来的首个政府工作报告。接下来的一周左右，参加两会的2900多名人大代表和2100多名政协委员将围绕李强的报告展开审议和讨论。实际上，中国总理的政府工作报告就是每年两会的“主旋律”。



去年两会已经完成了国务院、全国人大、全国政协以及中国中央军事委员会换届。过去几个月来，去年两会选出的国务委员兼国防部长李尚福、国务委员兼外长秦刚双双被免职，全国人大也罢免了一批军方将领的人大代表资格，全国政协撤销几名军工企业负责人的政协委员资格。不过，原海军司令员董军已经接任国防部长，中共政治局委员、中央外办主任王毅重新接任了外长，全国人大、全国政协也不需要增选新的代表和委员递补被罢免人员的席位。因此，人事问题不是今年两会的看点。人事方面的悬念主要是王毅的外长职务会不会交给外界普遍看好的现任中联部部长刘建超，以及董军和如果当选外长的刘建超会不会晋升国务委员。