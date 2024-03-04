台湾省人大代表受访　批民进党借金门事件破坏两岸关系

中国全国两会（全国人大、政协会议）本周正式揭幕，不少台湾省人大代表接受媒体采访谈及台湾问题时，都对两岸情势表示担忧，更有人批评民进党个别人士，借金门翻船事件故意破坏两岸关系。

中国大陆渔船在金门海域遭追缉翻覆导致两死案，自2月14日发生以来，两岸历经15轮谈判磋商未果。这次前往北京出席中国全国两会的台湾省人大代表，被媒体问及此案时，对台湾官方的处理方式多有批评。

例如，台湾省人大代表蔡培辉3日在驻地接受凤凰卫视访问时称，金门海域的撞船事故是民进党个别人“倚美谋独”、“倚外谋独”，故意制造的破坏行为， 不会得逞，两岸交流不应受到影响。

中国国务院台湾事务办公室旗下的中国台湾网，当天也访问了台湾省人大代表陈云英。 她的丈夫是1979年从台湾金门投奔大陆的经济学家林毅夫。

谈及金门翻船事件时，陈云英批评，两岸议题被操作到扭曲人性，既然撞船致人遇难，就要道歉、赔偿、处置肇事者，“解铃还须系铃人，不希望看到家乡台湾变成没有法治的地方”。

关于两岸情势，陈云英则说，“九二共识”是两岸政治基础，只要承认“九二共识”，台湾任何政党与大陆沟通对话的大门都是敞开的。 她呼吁民进党和台湾准总统赖清德，别把“台独党纲”当成紧箍咒。

这次中国全国两会恢复疫情前的模式，会议进场期间，媒体可以在人民大会堂外访问出席的人大代表、政协委员。

出生于台湾高雄的香港区人大代表凌友诗，曾在2019年的政协会议上自称“平凡台湾女孩”而广为人知；却也因当时担任大陆全国政协委员，违反台湾《两岸人民关系条例》，遭罚款新台币50万元（约2万1880新元）。

她星期一（3月4日）出席全国人大预备会议，在场外接受媒体采访时，也批评台湾对此案的调查非常不透明、不专业，还上升到主权层次，是一种台独的表现，也是一种不好的现象。

凌友诗还说，中美关系依然紧张、两岸关系形势严峻，加上赖清德和萧美琴即将于5月20日上台，她建议大陆应将两岸当成“内政”处理，不要单纯当成外交、中美事务。

另一方面，身兼中国全国政协常务委员的北京大学国际关系学院教授贾庆国，在两会前接受中评社专访时则提到，赖清德上台确实给两岸关系带来了一定变数，但当前两岸实力对比已经发生根本变化，大陆已有足够实力来遏制台独。

他也提到，美国不愿卷入与中国的战争，同样会反对台独；不过，在可预期的将来，美国也不希望看到中国的统一。 因此，贾庆国认为，今年的两岸关系，很大概率还会延续过去几年“不独、不武”的状况。