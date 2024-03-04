中国全国政协报告就台湾问题轻描淡写

两岸关系接连受M503航线和厦金海域争端冲击，但今年的全国政协常委会工作报告对两岸问题轻描淡写，仅一句话，其中提到政协“助推两岸融合发展”。

中国全国政协会议星期一（3月4日）下午3时开幕。这是中共政治局常委王沪宁去年3月接任政协主席后，首次发表全国政协常委会工作报告。

王沪宁在约45分钟的发言中，总结了政协过去一年的工作成果，以及今年的主要任务。今年年初民进党籍的赖清德赢得台湾总统大选，加上两岸接连出现M503航线和厦金海域（台湾称金厦海域）争端，令台海局势升温。

王沪宁今2月在对台工作会议上，提出要“进一步掌握实现祖国完全统一的战略主动”，并强调“坚决打击台独分裂、遏制外部势力干涉”；姿态比去年的对台工作会议更为强硬。

不过，今年的政协报告未释放强硬的对台信号。王沪宁仅在回顾政协过去一年工作时说，政协“围绕加强两岸产业合作、打造两岸共同市场等协商建言，举办第六届两岸基层治理论坛，助推两岸融合发展”。在阐述下来一年的主要任务时，完全未提及两岸。

过去两年的政协报告对台湾问题也着墨不多，但都有至少两句话，态度也较为强硬。

去年的政协报告提出要“发扬斗争精神，针对美欧炮制涉台涉港涉疆法案和佩洛西窜台等发表严正声明，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益”。

前年的报告则提到，政协“针对美国将所谓涉疆法案签署成法、欧洲议会外事委员会和欧洲议会通过所谓涉台报告，发表严正声明，阐明我原则立场”。

台湾中华亚太菁英交流协会前秘书长王智盛接受《联合早报》采访时形容，今年政协报告有关台湾的内容“平淡无奇”。

他分析，这可能是中国想扭转以往“战狼”的形象，所以没有在报告中加入有关抵挡境外势力介入的表述。中共总书记习近平可能在（全国人大、全国政协年会）团组会议中还会就对台工作表态，这有待未来几天进一步观察。