两会恢复疫前景观 媒体围堵政协委员

中国两会取消了疫情期间的多重限制，媒体围堵全国政协委员的热闹景象重现，北京人民大会堂外犹如追“星”现场。

中国政协委员阵容里有不少名人，包括电影明星、体坛明星，著名商人、学者等。两会是记者采访“明星”委员的难得机会，他们也往往是众人瞩目的焦点。

此前，受疫情影响，中国过去四年的两会都在封闭式管理下举行，媒体无法与委员代表近距离接触。随着这些限制今年取消，大批中外媒体星期一（3月4日）下午在全国政协开幕式前就在人民大会堂外驻守，准备随时出动，采访愿意开腔的政协委员。

今年被围堵的委员包括演员靳东和冯远征，以及太空人王亚平等人。

王亚平是中国首位执行出舱活动的女航天员，虽然身着军装亮相，但高颜值仍让她特别亮眼。被问是否会上天执行任务时，她边走边笑着回答：“一定会再去的”。

科技巨头360集团创始人周鸿祎则在采访中娓娓道出人工智能（AI）未来的发展，以及大数据如何能帮助传统企业。但被问及有关AI的立法建议时，他避而不谈，以“我不是什么都知道”抵挡，利用记者们的笑声化解尴尬。

但不是所有名人都愿意受访。抗疫有功的上海张文宏医生一见媒体上前，就快步小跑消失在人群中。他回避公开发言，媒体只能望人海兴叹。