李辉二度开启乌克兰危机穿梭外交 分析：推动俄乌欧重归务实

中国政府欧亚事务特别代表李辉开启乌克兰危机第二轮穿梭外交，是他时隔10个月再访俄乌欧斡旋。李辉首站抵达莫斯科，强调任何冲突最终都要靠谈判解决，并表示愿继续穿梭斡旋，推动乌克兰危机最终政治解决。

受访学者分析，乌克兰战争近期可能引发新的世界政治危机效应，李辉此行旨在推动俄乌欧重归务实，就平息战争寻找积极方案。

据中国外交部消息，李辉星期六（3月2日）晚上与俄罗斯副外长加卢津会谈，就中俄关系及乌克兰危机深入交换意见。

李辉说，越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。中国愿继续努力劝和促谈，在俄乌及有关各方之间穿梭斡旋、凝聚共识，推动乌克兰危机最终政治解决。

俄国外交部发声明，形容李辉与加卢津就乌克兰危机“非常积极和深入”地交换意见。声明称，若没有俄罗斯的参与，并考虑到俄方的安全利益，就不可能讨论任何政治和外交解决方案。

面对俄罗斯近日在战事中占上风，法国总统马克龙上周提议北约向乌克兰派遣地面部队，引发德美等国反对，西方阵营日益分歧。俄罗斯总统普京2月29日则警告西方，派兵援乌可能引发核战。

俄乌战争近期也再冲击中欧关系。欧盟2月21日对俄罗斯实施新制裁，首次把疑似为俄国提供援助的中国公司纳入制裁名单。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，乌克兰战争持续两年，目前各方立场不仅没有缓解，欧洲内部还可能出现新分裂，引发新的世界政治危机效应。

朱锋研判，李辉此行“劝和促谈的作用、效果、意义肯定会比第一次更加明显”，最重要的目标是拉动俄乌欧回归务实，控制战争外溢效应，避免西欧与俄罗斯军事对抗风险螺旋式上升。中国也将助力各方重建共识，为平息乌克兰战争寻找“一个妥协的但又积极的方案”。

李辉去年5月曾展开为期11天的首轮穿梭外交，并先后访问乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄罗斯，但最终无功而返。李辉此次将先后访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，出访时长目前不明。

朱锋指出，李辉此行调整访问顺序是一种平衡外交。朱锋预期，只要能劝说法国、俄罗斯等国保持克制，并在乌克兰政策问题上不采取绝对化的政治立场，李辉此行就能算是取得重大成果。