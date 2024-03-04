桃园机场南跑道维修关闭 班机延误旅客叫苦

台湾桃园机场宣布维修一半的跑道长达54小时，结果第一天就有328趟航班延误，在空中盘旋等降陆，或在陆地等起飞，引发民怨。

面对舆论压力，机场星期一（3月4日）紧急决定缩短16小时，提早在午夜12时完成跑道维修，星期二恢复双跑道运作；同时通知各国班机“不要这么早来”。

桃园国际机场共有南北两条跑道，南跑道原定3月3日上午10时至3月5日下午4时，进行长达54小时的岁修（即年度维修），所有班机只靠北跑道负责起飞和降陆。

有关岁修的时机，机场方面称是经过多次协调，择定年度航情量较低且完成农历春节疏运任务后进行，并已通过飞航公告发布。不过，单跑道运作第一天就乱象纷呈，旅客在社交媒体怨声载道，包括投诉班机在空中盘旋40分钟、延误起飞七小时，甚至有人等了四小时后被告知航班取消。

桃园国际机场公司总经理范孝伦星期一上午在紧急应变会议后，开记者会宣布，坦承延误情况超过预期，承诺尽力提前在同日午夜12时完成跑道整修。

他透露，南跑道岁修是涵盖1800公尺的大范围，包括跑道、滑行道和灯光设施，统计第一天（3月3日）的698趟班，有47％共328趟航班受影响，延误时间从半小时到超过两小时。

综合学者分析，桃园机场这次出状况，主因是跑道和停机坪的容量不足，两条跑道在尖峰时刻只能容纳50架次起降。兴建中的第三跑道要到六年后的2030年9月才完工。另外，这次年度维修也低估了各国旅游复苏、航班激增的情况。

台湾交通部长王国材受询时说，这次的冲击确实比想像中大，因此也通过航空交通管制，与飞到台北飞航情报区的各国班机联络，“尽量在起飞机场不要这么早来”。

从菲律宾马尼拉旅游返台的陈姓女直播主告诉《联合早报》说，她原定下午3时降陆，最后延迟两小时，自嘲至少比前一天许多人延误四小时还好一些。

学者赵春山班机也延误

评金门翻船案称“星星之火足以燎原”

著名两岸关系学者赵春山也受跑道维修影响，班机延误四小时，星期一凌晨才回到家。

赵春山是淡江大学大陆研究所荣誉教授，他以顾问身份随国民党副主席夏立言访陆七天​返台。他一夜未眠，清早赶到电台点评金门翻船事件，指若民进党政府不务实处理，“大陆要对台湾动武，我一点也不惊讶”。

他提醒，这次金门翻船事件备受大陆关注，“星星之火足以燎原”。这次大陆行让他感受到两岸关系前所未有的不好，甚至比1996年台海危机、2022年8月时任美国众议院议长佩洛西访台引发大规模围台军演更为严峻。

赵春山接受《联合早报》采访时进一步指出，渔船事件让两岸民意出现严重对撞，大陆民众有非常强烈的反应。中国大陆国务院台湾事务办公室在处理此事的表现，让大陆部分民意认为太软弱，甚至有网民称国台办为“跪台办”。

他认为，这对大陆的执政当局，尤其是对台工作部门已经构成了巨大的压力。他评估这样下去，大陆对台工作只会“硬的更硬，软的不可能再软”。

赵春山说，金门翻船事件必须快速合理地解决，拖愈久两岸的敌意只会螺旋式上升。若无法妥善解决，他评估北京在两会（全国人大、政协年会）之后、候任总统赖清德5月20日就职前，可能会一波一波地对台施压，升高对台湾的军事威慑。